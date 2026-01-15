Nevadas Durchbruch-Entdeckung bei Silber ist endlich öffentlich - Lerne Prince Silver kennen

Anzeige / Werbung

Nach Jahren der Underperformance hat Silber die Erwartungen regelrecht pulverisiert und die Marke von 90 US Dollar je Unze überschritten - mehr als das Dreifache des Preises vor nur zwölf Monaten.

Willkommen zurück, liebe Leser,

es ist offiziell: Silber ist vertikal gegangen.

Nach Jahren der Underperformance hat Silber die Erwartungen regelrecht pulverisiert und die Marke von 90 US-Dollar je Unze überschritten - mehr als das Dreifache des Preises vor nur zwölf Monaten. Diese Bewegung ist weit mehr als eine kurzfristige Rohstoffrallye. Sie markiert eine strukturelle Neubewertung eines Metalls, das heute eine zentrale Rolle in der Energiewende, in militärischen Lieferketten und in geopolitischen Währungsstrategien spielt.

Vor diesem Hintergrund rotieren Investoren zunehmend aggressiv in hochgradige US-Silberprojekte - und ein Name rückt dabei besonders in den Fokus: Prince Silver Corp.



Am 13. Januar 2026 veröffentlichte das Unternehmen die ersten Bohrergebnisse aus seinem Vorzeigeprojekt im Lincoln County, Nevada. Die Analysen bestätigen mächtige, oberflächennahe und stark mineralisierte Zonen mit Silber, Gold und Mangan - genau jene Art von Multi-Metall-System, die der Markt aktuell mit deutlichen Neubewertungen belohnt.

Schauen wir uns die Details an.

Die ersten fünf Bohrlöcher: Hohe Gehalte, geringe Tiefen, starke Multi-Metall-Wirkung

Die ersten fünf Reverse-Circulation-(RC)-Bohrlöcher aus dem 9.100-Meter-Phase-1-Programm von Prince Silver lieferten signifikante Gehalte an Silber, Gold, Mangan sowie Blei und Zink - allesamt aus oberflächennahen Bereichen und über breite Intervalle.

Bohr-Highlights:

PRC-26

• 10,7 m mit 59,7 g/t Ag, 0,12 g/t Au, 10,97% Mn, 1,04% Pb, 2,07% Zn

PRC-27

• 9,15 m mit 139,9 g/t Ag, 0,68 g/t Au, 8,57% Mn

• 3,05 m mit 355,25 g/t Ag, 4,78 g/t Au, 2,69% Pb, 4,72% Zn

PRC-28

• 3,05 m mit 1.331 g/t Ag, 0,16 g/t Au, 14,17% Mn, 2,19% Pb, 4,45% Zn

• 1,25 m mit 101 g/t Ag, 23,9 g/t Au, 1,0% Zn

PRC-29

• 15,24 m mit 67,25 g/t Ag, 1,17 g/t Au, 2,46% Mn

• einschließlich 3,05 m mit 120 g/t Ag, 3,62 g/t Au

PRC-30

• 7,62 m mit 166,70 g/t Ag, 0,31 g/t Au, 8,70% Mn

• einschließlich 4,57 m mit 248,17 g/t Ag, 0,52 g/t Au, 13,24% Mn

• 10,67 m mit 36,79 g/t Ag, 5,67 g/t Au

• einschließlich 7,62 m mit 51,5 g/t Ag, 7,73 g/t Au

Wichtige Hinweise:

Alle Bohrlöcher wurden senkrecht (90°) durch flach einfallende (10-20°) mineralisierte Horizonte gebohrt

Die wahre Mächtigkeit wird auf 94-98,5% der gebohrten Intervalle geschätzt

der gebohrten Intervalle geschätzt Sämtliche Mineralisierung befindet sich oberhalb von 300 Metern Tiefe, was ein Potenzial für Tagebau eröffnet

Geologischer Kontext: Flaches, geschichtetes CRD-System

Das Projekt von Prince Silver ist ein Carbonate-Replacement-Deposit (CRD), eingebettet in flach gelagerte Sedimentgesteine - ein Lagerstättentyp, der für große Tonnagen und hohe Gehalte bekannt ist.

Die ersten Bohrergebnisse bestätigen:

Mehrere übereinanderliegende mineralisierte Horizonte

Gute Kontinuität zwischen den Intercepten

Das gleichzeitige Auftreten von strategischen Metallen (Ag, Au, Mn) und Basismetallen (Pb, Zn)

Dies ist keine schmale Aderstruktur, sondern ein breit entwickeltes, geschichtetes System mit starker Geometrie und oberflächennaher Lage - genau das, wonach moderne Silberproduzenten suchen.

Besonderes Augenmerk gilt zudem dem Pioche Shale und den umliegenden Karbonateinheiten, die historisch bereits Bonanza-Gehalte an Silber und Gold geliefert haben, jedoch mit modernen Methoden bislang nur unzureichend untersucht wurden.

Starke Übereinstimmung mit historischem Exploration Target

Die neuen Bohrergebnisse korrelieren stark mit dem bereits zuvor definierten Exploration Target*, das in einem unveröffentlichten JORC-konformen Bericht von OmniGeoX Exploration Consultants (April 2024) beschrieben wurde.

Dieses Ziel umfasst:

25-43 Millionen Tonnen mineralisiertes Material

mineralisiertes Material Durchschnittsgehalte von: 1,44-1,57% Zink 0,78-0,87% Blei 37-40 g/t Silber 0,28-0,40 g/t Gold 3,6-4,3% Mangan



Ziel von Prince Silver ist es, die aktuellen Bohrergebnisse aus dem laufenden RC-Programm mit den historischen Daten zu integrieren, um 2026 eine erste NI-43-101-konforme Ressourcenschätzung zu veröffentlichen.

Basierend auf den bislang analysierten fünf Bohrlöchern und 11 von insgesamt 30 abgeschlossenen Bohrungen ist das Unternehmen klar auf Kurs.

* Hinweis: Das Exploration Target stellt keine nach NI 43-101 definierte Mineralressource dar. Menge und Gehalt sind konzeptioneller Natur. Es besteht keine Gewissheit, dass weitere Exploration zur Abgrenzung einer Mineralressource führen wird.

Warum diese Ergebnisse bei 90-Dollar-Silber entscheidend sind

Seien wir ehrlich:

2023 hätten diese Intercepte für Aufmerksamkeit gesorgt.

2026, bei Silberpreisen um 90 US-Dollar, erzwingen sie eine Neubewertung.

Warum?

1.331 g/t Silber , 23,9 g/t Gold und zweistellige Mangangehalte sind außergewöhnlich

, und zweistellige Mangangehalte sind außergewöhnlich Bei aktuellen Preisen implizieren diese Gehalte ein Multi-Metall-Umsatzpotenzial von über 1.000 US-Dollar pro Tonne - abhängig von metallurgischen Rückgewinnungen

- abhängig von metallurgischen Rückgewinnungen Hier treffen Gehalte, Geometrie, Jurisdiktion und Timing perfekt aufeinander

Und das ist erst der Anfang.

Nächste Schritte: Beschleunigte Bohrungen, weitere Ergebnisse in Kürze

11 Bohrlöcher abgeschlossen

5 Bohrlöcher analysiert und veröffentlicht

6 weitere Bohrlöcher (PRC-31 bis PRC-36) im Labor - Auswertung läuft

Zweites Bohrgerät trifft in Kürze ein

Ziel: 30 RC-Bohrlöcher bis Frühjahr 2026

Die nächsten Analyseergebnisse werden Anfang Februar erwartet. Mit bestätigter Mineralisierung und auffälligen Mangangehalten steigen die Erwartungen weiter.

Starke Bilanz = maximaler Hebel

Zum 31. Oktober 2025 verfügte Prince Silver über rund 5 Mio. CAD Cash. Damit ist das Unternehmen finanziell gut aufgestellt, um:

Das Bohrprogramm vollständig abzuschließen

Metallurgische Tests voranzutreiben

Technische Studien zu liefern

Sichtbarkeit am Kapitalmarkt auszubauen

M&A-Optionen in Nevada zu evaluieren

Kurz gesagt: Prince Silver ist bis zum nächsten Re-Rating-Katalysator voll finanziert.

Was Investoren jetzt wissen sollten

Prince Silver entwickelt sich zu einer hochgradigen, frühphasigen Silberentdeckung in Nevada mit:

Einem fortgeschrittenen Brownfield-Projekt

Über 129 historischen Bohrlöchern

Sehr starken ersten Bohrergebnissen

Potenziell tagebaufähiger Mineralisierung

Silber, Gold und Mangan plus Basismetalle

Straffer Aktienstruktur und solider Kasse

Direkter Exponierung gegenüber der US-Strategie für kritische Metalle

Sichtbarkeit bei Investoren steigt

Prince Silver wird in den kommenden Wochen auf mehreren wichtigen Konferenzen präsent sein, darunter:

Vancouver Metals Investor Forum (23.-24. Januar)

World Outlook Conference (6.-7. Februar)

Toronto Metals Investor Forum (27.-28. Februar)

PDAC, Toronto (1.-4. März)

Diese Termine fallen zeitlich ideal mit weiteren Bohrergebnissen und dem Einsatz des zweiten Bohrgeräts zusammen.

Der Hebel von Prince Silver beginnt sich erst zu entfalten

Der Markt beginnt gerade erst, die Tragweite des 90-Dollar-Silber-Breakouts zu erfassen.

Institutionelle Investoren positionieren sich.

Große Produzenten suchen nach neuen Unzen.

Strategische Metalle stehen im Fokus.

Und ein Unternehmen hat soeben hochgradige Bohrergebnisse aus einem historischen Silberrevier in Nevada geliefert - mit günstiger Geometrie, Multi-Metall-Potenzial und klarer Entwicklungsperspektive.

Dieses Unternehmen ist Prince Silver Corp

WKN: A3E4QS

ISIN: CA74174A1021

Börsen: FSE: T130

Website: www.princesilver.com

