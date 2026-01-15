Mitteilung der reconcept GmbH:

Grünes Wasserstoffprojekt in Finnland erhält 150 Mio. Euro staatliche Förderung

Ein Wasserstoffprojekt der finnischen Gesellschaft Vetyalfa Oy, Teil der reconcept Gruppe, wird staatlich gefördert: Für die geplante grüne Wasserstoffraffinerie im nordfinnischen Utajärvi, Nordösterbotten, hat die Investitionsagentur Business Finland Fördermittel in Höhe von 150 Mio. Euro zugesagt. In ihrer maximalen Ausbaustufe könnte die geplante Wasserstoffraffinerie die derzeit größte Produktionskapazität für grünen Wasserstoff im Land erreichen.

Grüner Wasserstoff ist zentraler Bestandteil der finnischen Energiestrategie

Mit Investitionen dieser Art zielt die finnische Regierung darauf ab, den ökologischen Wandel zu beschleunigen und Finnlands Position als führenden Standort für Industrien auf Basis Erneuerbarer Energien zu stärken. Finnland verfolgt einen klaren Ausbaupfad für grünen Wasserstoff: Bis 2030 will das skandinavische Land rund zehn Prozent der in der Europäischen Union hergestellten Mengen grünen Wasserstoffs produzieren. Finnland baut daher seinen Markt für grünen ...

