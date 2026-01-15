Montréal, Québec--(Newsfile Corp. - 15 janvier 2026) - Sirios Resources Inc. (TSXV: SOI) (OTCQB: SIREF) (« Sirios » ou « la Société ») a commencé l'année avec un apport de capitaux, ce qui lui confère une plus grande souplesse financière pour améliorer ses programmes d'exploration et d'investissement en 2026.

L'exercice de 10 209 000 bons de souscription et de 1 750 000 options a ajouté 1 516 080 $ au trésor et a donné lieu à l'émission de 11 959 000 actions. Il y a maintenant 397 933 426 actions ordinaires en circulation.

« Ces opérations confirment la validité de notre projet de fusion avec OVI Mining Corp. et reflètent la performance récente de notre action », a déclaré Dominique Doucet, fondateur et Chef de la direction de Sirios Resources. « Notre stratégie porte ses fruits, et les investisseurs le remarquent. Nous avons l'intention de tirer parti de cette dynamique en élargissant notre champ d'action auprès des investisseurs cette année. Jean-Félix Lepage, qui prendra la relève à titre de Chef de la direction après la clôture de la transaction avec OVI Mining, se joindra à moi pour une série d'événements destinés aux investisseurs au cours des prochaines semaines. »

Sirios participera à des conférences clés du secteur au premier trimestre

Dans le cadre de son engagement continu à améliorer sa visibilité sur le marché et l'engagement des actionnaires, Sirios participera aux conférences sur l'investissement suivantes :

Vancouver Resource Investment Conference (VRIC) - Vancouver (25-26 janvier)

Roundup (AME) - Vancouver (26-29 janvier)

Red Cloud Pre-PDAC Mining Showcase - Toronto (26-27 février)

Prospectors & Developers Association of Canada Convention (PDAC) - Toronto (1-4 mars)

De plus, Dominique Doucet et Jean-Félix Lepage organiseront une série de déjeuners avec des investisseurs et des rencontres individuelles à Vancouver, Calgary, Montréal et Toronto. Tous les détails concernant ces événements seront affichés sur le site Web de Sirios. Pour obtenir une invitation, veuillez envoyer un courriel à info@sirios.com.

Sirios amplifie son message avec Investing News Network et Resource Stock Digest

Dans le cadre de son engagement à élargir sa portée auprès des investisseurs et sa visibilité sur le marché, Sirios a engagé Investing News Network (INN) pour lancer une campagne de sensibilisation des investisseurs d'une durée d'un an à compter de ce mois-ci, pour un coût de 60 000 dollars. INN, une société privée dont le siège social est situé à Vancouver, au Canada, fournit des informations et des formations indépendantes aux investisseurs depuis 2007.

En outre, Sirios a également engagé Resource Stock Digest (RSD) pour lancer un programme de publicité et de marketing. Des frais d'inscription de 8 500 dollars américains ont été payés et des frais mensuels de 2 450 dollars américains, à compter de ce mois-ci, seront payés pendant les trois premiers mois et pourront être prolongés jusqu'à une période totale de 18 mois. RSD est détenue et exploitée par Gerardo Del Real et Nick Hodge. Ses coordonnées sont les suivantes: Gerardo Del Real, 2051 Gattis School Rd, Ste. 540 PMB 176, Round Rock, TX 78664, États-Unis.

Les accords ne contiennent aucun facteur de performance et INN ou RSD ne recevront pas d'actions ordinaires ou d'options à titre de rémunération. En outre, INN et RSD sont sans lien de dépendance avec Sirios. Au moment de la conclusion de ces accords, ni INN, ni RSD, ni aucun de leurs dirigeants n'ont d'intérêt, direct ou indirect, dans les titres de la Société. Ni INN, ni RSD ne fournissent de services de tenue de marché.

À propos de Sirios

Sirios Resources est une société d'exploration minière basée au Québec, qui se concentre sur le développement de son portefeuille de projets aurifères à fort potentiel dans la région d'Eeyou Istchee James Bay, au Canada. Sirios a annoncé le 11 décembre 2025 les détails de l'acquisition d'OVI Mining, un événement marquant dans l'histoire de la société.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, fondés sur les attentes, les estimations et les projections à la date du présent communiqué. Les énoncés prospectifs comportent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements, les résultats, le rendement, les attentes et les opportunités réels diffèrent considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux indiqués dans ces déclarations prospectives comprennent, sans s'y limiter: les coûts d'investissement et d'exploitation qui diffèrent sensiblement des estimations; la nature provisoire des résultats des essais métallurgiques; les retards ou les échecs dans l'obtention des autorisations gouvernementales, environnementales ou autres requises; les incertitudes liées à la disponibilité et au coût du financement nécessaire à l'avenir; les changements sur les marchés financiers; l'inflation; les fluctuations des prix des métaux; les retards dans le développement du projet; d'autres risques liés à l'industrie de l'exploration et du développement miniers; et les risques divulgués dans les documents publics de la Société sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca. Bien que la Société estime que les hypothèses et les facteurs utilisés pour préparer les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont raisonnables, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment à ces informations, qui ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse, et rien ne garantit que ces événements se produiront ou se produiront dans les délais indiqués. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi applicable l'exige.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

