Vancouver, British Columbia, (15. Januar 2026) / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ("ZenaTech"), ein Anbieter von Technologielösungen, der auf KI-gestützte Drohnen (auf Basis künstlicher Intelligenz), Drone-as-a-Service-Lösungen (DaaS), SaaS für Unternehmen sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt heute bekannt, dass das Unternehmen eingeladen wurde, im Rahmen von drei bevorstehenden Anlegerkonferenzen Präsentationen zu halten und an Einzelgesprächen mit Investoren teilzunehmen. Konkret sind dies die Emerging Growth Conference, die DealFlow Discovery Conference und die Noble Capital Markets Emerging Growth Virtual Equity Conference. Bei diesen renommierten Veranstaltungen werden institutionelle Investoren, Fondsmanager, Family Offices und Privatanleger erwartet, die an chancenreichen und wachstumsstarken Small-Cap-Unternehmen interessiert sind. Die Mitglieder des Führungsteams von ZenaTech werden dort über die internationale Expansion des Unternehmens im Drone-as-a-Service-Bereich und die Fortschritte im Verteidigungssektor sowie über wichtige Branchen- und Regulierungstrends berichten, die das Geschäftswachstum des Unternehmens unterstützen. Die Konferenzdetails lauten:

Emerging Growth Conference - Eine virtuelle Anlegerkonferenz, die über Live-Webcasts von Unternehmenspräsentationen und interaktive Frage-Antwort-Runden wachstumsorientierte börsennotierte Unternehmen mit ausgewählten institutionellen Investoren, Family Offices und Privatanlegern zusammenbringt. Die Präsentation von ZenaTech findet am 22. Januar 2026 statt.

Veranstaltungstermin: 21.-22. Januar 2026

Format: Virtuell

Website: Emerging Growth Conference

DealFlow Discovery Conference - Eine bekannte jährliche Investorenveranstaltung, deren Schwerpunkt darauf liegt, bei der wachstumsorientierte börsennotierte und private Unternehmen durch strukturierte Präsentationen und Einzelgespräche Kontakte mit institutionellen Anlegern knüpfen.

Veranstaltungstermin: 27.-29. Januar 2026

Veranstaltungsort: Borgata Hotel Casino & Spa, Atlantic City, New Jersey

Website: DealFlow Discovery Conference

Noble Capital Markets Emerging Growth Virtual Equity Conference - Bietet börsennotierten Unternehmen durch virtuelle Live-Präsentationen und Meetings direkten Zugang zu institutionellen und akkreditierten Anlegern.

Veranstaltungstermin: 5. Februar 2026

Format: Virtuell

Website: Noble Capital Markets Emerging Growth Virtual Equity Conference

Wenn Sie an einer Präsentation teilnehmen oder ein persönliches Gespräch mit ZenaTech buchen möchten, besuchen Sie bitte die Konferenz-Websites unter den dazugehörigen Links oder wenden Sie sich direkt an das Unternehmen unter investors@zenatech.com.

Über ZenaTech

https://www.zenatech.com/ (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Technologieunternehmen, das sich auf KI-Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), SaaS für Unternehmen und Quantencomputing-Lösungen für missionskritische Geschäftsanwendungen spezialisiert hat. Seit 2017 nutzt das Unternehmen seine Expertise in der Softwareentwicklung und erweitert seine Fähigkeiten in der Entwicklung und Herstellung von Drohnen durch ZenaDrone, um Innovation und Verbesserung von Prozessen in den Bereichen Inspektion, Kontrolle, Überwachung, Sicherheit, Compliance und Vermessung für Kunden zu erreichen. Mit Unternehmenssoftwarekunden, die Markenlösungen in den Bereichen Strafverfolgung, Regierung und Industrie einsetzen, und Drohnen, die in verschiedenen Bereichen der Wirtschaft, Landwirtschaft und Verteidigung eingesetzt werden, trägt das Lösungsportfolio von ZenaTech zu außergewöhnlicher betrieblicher Effizienz, Genauigkeit, Sicherheit und Kosteneinsparungen bei. Das Unternehmen verfügt über Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Taiwan und den Vereinigten Arabischen Emiraten und baut sein globales DaaS-Geschäft sowie sein Netzwerk von Standorten durch Übernahmen weiter aus.

Über ZenaDrone

https://www.zenadrone.com/, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert autonome Drohnenlösungen, die unter anderem Software für maschinelles Lernen, KI, prädiktive Modellierung, Quantencomputing sowie andere Software- und Hardware-Innovationen nutzen. Das Unternehmen wurde gegründet, um den Hanfanbau zu revolutionieren, und hat seinen Schwerpunkt inzwischen auf multifunktionale Drohnenlösungen für industrielle Überwachungs-, Kontroll-, Inspektions-, Tracking-, Prozessautomatisierungs- und Verteidigungsanwendungen ausgeweitet. Derzeit kommt die Drohne ZenaDrone 1000 in Pflanzenmanagementanwendungen in der Landwirtschaft und für kritische Frachttransporte im Verteidigungssektor zum Einsatz. Die für Innenräume konzipierte Drohne IQ Nano wird für die Bestandsverwaltung und Sicherheitsanwendungen in Lager- und Logistiksektoren verwendet und die IQ Square ist eine Outdoor-Drohne, die für Landvermessungen und Inspektionen im kommerziellen und im Verteidigungssektor entwickelt wurde.

Ansprechpartner für weitere Informationen:

Für Unternehmen, Investoren und Medien:

Linda Montgomery

ZenaTech

312-241-1415

investors@zenatech.com

Für Investoren:

Michael Mason

CORE IR

investors@zenatech.com

Safe Harbor-Erklärung

Diese Pressemitteilung und die zugehörigen Kommentare des Managements von ZenaTech, Inc. enthalten "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der US-Bundeswertpapiergesetze und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf künftige Ereignisse oder die künftige Leistung von ZenaTech und spiegeln die Erwartungen und Prognosen des Managements in Bezug auf das Wachstum, die Betriebsergebnisse, die Leistung sowie die Geschäftsaussichten und -möglichkeiten von ZenaTech wider. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Informationen an Begriffen wie "können", "werden", "sollten", "erwarten", "planen", "voraussehen", "anstreben", "suchen", "ist/sind wahrscheinlich", "glauben", "schätzen", "vorhersagen", "potenziell", "fortsetzen" oder der Verneinung dieser Begriffe oder an anderen vergleichbaren Begriffen zu erkennen, die zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen sollen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in diesem Dokument gehören unter anderem die Erwartungen von ZenaTech in Bezug auf Einnahmen, Ausgaben, Produktion, Betrieb, Kosten, Cashflow und künftiges Wachstum; Erwartungen in Bezug auf künftige Produktionskosten und -kapazitäten; die Fähigkeit von ZenaTech, Produkte wie derzeit geplant auf den Markt zu bringen, einschließlich ZenaDrone 1000 und IQ Nano; den voraussichtlichen Barmittelbedarf von ZenaTech und den Bedarf an zusätzlichen Finanzmitteln; die Absicht von ZenaTech, das Geschäft und den Betrieb auszubauen, sowie das Ausführungsrisiko; Erwartungen in Bezug auf künftige Betriebe und Kosten; die Volatilität der Aktienkurse und die Marktbedingungen in den Branchen, in denen ZenaTech tätig ist; politische, wirtschaftliche, umweltbezogene, steuerliche, sicherheitsrelevante und andere Risiken, die mit der Tätigkeit in Wachstumsmärkten verbunden sind; regulatorische Risiken; ungünstige Publicity oder Verbraucherwahrnehmung; Schwierigkeiten bei der Vorhersage von Branchentrends; die Fähigkeit, Schlüsselpersonal einzustellen; die Wettbewerbsbedingungen der Branche und die Wettbewerbs- und Geschäftsstrategien von ZenaTech; ZenaTechs erwartete Geschäftsziele für die nächsten zwölf Monate; ZenaTechs Fähigkeit, zusätzliche Mittel durch den Verkauf von Eigen- oder Fremdkapital zu beschaffen; Investitionskapital und Marktanteile; die Fähigkeit, geplante Übernahmen abzuschließen; Veränderungen in den Zielmärkten; Marktunsicherheit; die Fähigkeit, zusätzliches Kapital zu beschaffen, auch durch die Notierung seiner Wertpapiere in verschiedenen Rechtsordnungen; Wachstumsmanagement (Pläne und Zeitplan für die Expansion); Patentverletzungen; Rechtsstreitigkeiten; geltende Gesetze, Vorschriften und alle Änderungen, die sich auf die Geschäftstätigkeit von ZenaTech auswirken.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82521Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82521&tr=1



