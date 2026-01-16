Es geht so weiter, wie es in 2025 aufgehört hat. Der schillernde US-Präsident Trump droht nun Grönland und dem Iran gleichzeitig, Rohstoffe sind weiterhin gefragt und die westliche Industriewelt bangt um ihre Lieferketten. Dass mit stärkerer Nutzung von Künstlicher Intelligenz immer wieder Energiediskussionen auf den Plan kommen, bringt neben etablierten Energieversorgern auch alternative Erzeuger in den Vordergrund der Diskussion. Mit ausgefeilten Geschäftsmodellen lassen sich für Investoren gute Ansätze finden, die in einer fragilen Welt ihre Rechtfertigung erhalten. Wir haben einige Beispiele herausgesucht.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 inv3st.de