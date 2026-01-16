Der DAX tat sich am Donnerstag schwer, konnte am Ende aber mit einem leichten Plus von 0,3 Prozent auf 25.352,39 Punkte aus dem Handel gehen. Zum Start in den letzten Handelstag der Woche dürfte er allerdings wieder etwas tiefer notieren. Der Broker IG taxiert den DAX am Freitagmorgen 0,3 Prozent im Minus bei 25.288 Punkten.Auf der Terminseite bleibt es am Freitag eher ruhig. Fraport meldet Verkehrszahlen für Dezember, Porsche Auslieferungszahlen für 2025 und voraussichtlich auch Daimler Truck Absatzzahlen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
