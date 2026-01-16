Jetzt ist es offiziell: Der US-Konzern Worthington Steel hat ein Übernahmeangebot für den Stahlhändler Klöckner & Co vorgelegt. Dieses katapultiert den Aktienkurs am Freitagmorgen zweistellig nach oben. Bereits Anfang Dezember 2025 wurde bekannt, dass beide Unternehmen Übernahmeverhandlungen führen.Worthington Steel bietet 11,00 Euro in bar je Klöckner-&-Co-Aktie. Das entspricht einer satten Prämie von rund 81 Prozent auf den Schlusskurs von 6,07 Euro vom 5. Dezember 2025. Gegenüber dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
