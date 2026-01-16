Ein Wasserstoffprojekt der finnischen Gesellschaft Vetyalfa Oy, Teil der reconcept Gruppe, wird staatlich gefördert Für die geplante grüne Wasserstoffraffinerie im nordfinnischen Utajärvi, Nordösterbotten, hat die Investitionsagentur Business Finland Fördermittel in Höhe von 150 Mio. Euro zugesagt. In ihrer maximalen Ausbaustufe könnte die geplante Wasserstoffraffinerie die derzeit größte Produktionskapazität für grünen Wasserstoff im Land erreichen. Mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Mein Geld