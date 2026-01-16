München (ots) -- Ein Tag voller Wollnys-Highlights der vergangenen 15 Jahre- Der große Wollnys-Tag am 17. Januar 2026 ab 08:10 Uhr bei RTLZWEIRTLZWEI feiert das Jubiläum von Deutschlands bekanntester Großfamilie mit einem Tag voller Höhepunkte und unvergesslicher Geschichten aus 15 Jahren Familienalltag bei den Wollnys. Am 17. Januar 2026 ab 08:10 Uhr zeigt RTLZWEI zwölf beliebte Folgen aus "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie".Anlässlich des 15-jährigen Jubiläums der Wollnys zeigt RTLZWEI zwölf Folgen voller unterhaltsamer, bewegender und spannender Einblicke in den Alltag der bekanntesten Großfamilie Deutschlands.Los geht's mit einer Geschichte aus den Anfängen der Lovestory von Silvia und Harald: Während Silvia ihr Herz für diese Liebe öffnet, prüfen Peter und Flo den neuen Mann an ihrer Seite auf Herz und Nieren.Die Geschichten aus dem Alltag der Großfamilie sind stets turbulent: Die Renovierung des Eigenheims in Ratheim setzte den alltäglichen Turbulenzen jedoch sicher die Krone auf. Zudem wagen sich Sarafina, Sarah-Jane und Lavinia an den Führerschein - warum Silvia dem Unterfangen skeptisch gegenübersteht, erzählt die zugehörige Folge. Dann erlebt man Silvia und ihre Töchter auf der Bühne eines Musikevents in Oberhausen und dabei wird klar: Die Großfamilienmutter hat das Zeug dazu, ihr Publikum mitzureißen! Aber auch Radfahren kann Frau Wollny gut: Auf dem Campingplatz in Holland kommt es aus einem überraschenden Grund zu einer wilden Verfolgungsjagd. Zudem erfährt man in den Folgen, welche Faszination Golfbälle auf die Wollny-Männer ausüben ...Der 17. Januar 2026 feiert die großen Emotionen, die das Leben von Familie Wollny schon immer prägen: Heute sind Sarafinas und Peters Söhne Emory und Casey schon vier Jahre alt. Der große Wollnys-Tag blickt auf die Schwangerschaft mit den Zwillingen zurück bis hin zum Moment der dramatischen Geburt der Beiden. Man erlebt die Höhen und Tiefen dieser bewegten und auch sorgenvollen Zeit in ausgewählten Folgen noch einmal hautnah.Am 6. Januar 2026 brachte Silvias Nesthäkchen Loredana ihr zweites Kind zur Welt. Am großen Wollnys-Tag blickt man zurück auf die Geburtihres ersten Kindes Aurelio und schwelgt in schönen Erinnerungen. Direkt im Anschluss ist noch einmal der Moment zu sehen, in dem sich Traumpaar Loredana und Servet das Jawort geben. Die Traumhochzeit in der Türkei darf bei der Folgenauswahl an diesem Tag nicht fehlen.Der große Wollnys-Tag zeigt unvergessliche Momente - Liebesglück, Trubel, große Feierlichkeiten, Familienzusammenhalt und jede Menge herzliche Augenblicke sind garantiert.Ausstrahlung des großen Wollnys-Tag am 17. Januar 2026, ab 08:10 Uhr bei RTLZWEI. "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" wird von Yellowstone Productions GmbH produziert.Mehr Informationen und Bildmaterial aus den letzten 15 Jahren "Die Wollnys" gibt es in der Presselounge: Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie - RTLZWEI Unternehmen (https://unternehmen.rtl2.de/sendungen/die-wollnys-eine-schrecklich-grosse-familie)Über "Die Wollnys":Silvia Wollny lebt ihren Traum von Großfamilie. Es wird geliebt und diskutiert, man ist nicht immer einer Meinung, aber man versöhnt sich immer wieder. Für Familienoberhaupt Silvia ist jeder Tag eine Herausforderung. Sie hält alles zusammen und ist und bleibt der Fels in der Brandung. Als Mutter und Großmutter ist sie ständig im Einsatz und durchlebt mit Harald, ihren Sprösslingen, deren Partnern sowie ihren Enkelkindern viele Höhen und Tiefen. In der Welt der Wollnys ist immer etwas los und die Belange der Familienmitglieder sind vielfältig.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6197502