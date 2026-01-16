Anzeige
Dow Jones News
16.01.2026 10:15 Uhr
220 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-News: HausVorteil AG: HausVorteil AG startet 2026 als Marktführer im Erbbaurecht - Produktinnovationen sorgen für Wachstum

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

HausVorteil AG: HausVorteil AG startet 2026 als Marktführer im Erbbaurecht - Produktinnovationen sorgen für Wachstum

Germany (pta000/16.01.2026/09:40 UTC+1)

• Neues Produkt FlexFokus als zentraler Innovationstreiber • Wesentliche Vorteile für Kunden und Vertriebspartner • Große Marktnachfrage bestätigt neue Strategie • Ausbau der führenden Position im Erbbaurecht für 2026 geplant

Deutschland, 16. Januar 2026 - Die HausVorteil AG (Ticker: KA1 / ISIN: DE000A31C222) startet als führender Equity-Release-Anbieter in der Vermittlung von Erbbaurechtslösungen in das Jahr 2026. Grundlage der Marktposition ist die konsequente Produktentwicklung, insbesondere im Bereich Erbbaurecht.

Zentraler Innovationstreiber ist das neue Produkt FlexFokus, welches das klassische Erbbaurecht-Produkt um zusätzliche Handlungsoptionen ergänzt. Kunden erhalten die Möglichkeit, das Grundstück nach einer Vertragslaufzeit von drei bis zehn Jahren vom Käufer zurückzukaufen oder gemeinsam mit der Immobilie zu veräußern. In beiden Fällen endet der Erbbaurechtsvertrag automatisch. Alternativ kann FlexFokus - wie das Standardprodukt - über die gesamte vereinbarte Dauer des Erbbaurechts fortgeführt werden.

Dirk Hotopp, Vorstand Vertrieb & Marketing der HausVorteil AG, kommentiert: "Die große Marktnachfrage bestätigt unseren Ansatz: Mehr als die Hälfte unserer Erbbaurechtskunden entscheidet sich bereits für FlexFokus. Ausschlaggebend ist vor allem die erhöhte Flexibilität, die Kunden eine bessere Anpassung an veränderte Lebenssituationen und Marktbedingungen ermöglicht."

Auch für Vertriebspartner bietet FlexFokus klare Vorteile. Die zusätzlichen Exit-Optionen vereinfachen die Beratung, erhöhen die Abschlusswahrscheinlichkeit und erweitern die Einsatzmöglichkeiten im Kundengespräch. Gleichzeitig bietet das Produkt eine Alternative für Teilkauf-Modelle und stärkt den Multiprodukt-Ansatz der HausVorteil AG im Equity-Release-Markt.

Die Marktführerschaft der HausVorteil AG basiert damit auf einer klaren Produktstandardisierung, einer hohen operativen Umsetzungskompetenz und der gezielten Entwicklung praxisnaher Lösungen entlang realer Kunden- und Vertriebspartneranforderungen. Das Unternehmen setzt damit Standards im Erbbaurecht und gilt für viele Marktteilnehmer als Referenzanbieter.

Für das Geschäftsjahr 2026 plant die HausVorteil AG, ihre führende Position im Erbbaurecht weiter auszubauen. Schwerpunkte sind die Skalierung innovativer Produktlösungen wie FlexFokus, die Erweiterung des Vertriebspartnernetzwerks sowie der Ausbau strategischer Kooperationen.

Kontakt: HausVorteil AG Sören Ploschke (CFO) Tel: +49 40 237 244 001 E-Mail: Invest@HausVorteil.de

Über HausVorteil

Die HausVorteil AG, gegründet im Jahr 2021, ist ein auf Bestandsaufbau und Kapitalfreisetzung spezialisiertes Immobilienunternehmen. Das Unternehmen bietet innovative Rekapitalisierungsprodukte sowie professionelle Maklerservices an und ermöglicht damit Eigentümerinnen und Eigentümern von Wohnimmobilien einen flexiblen Zugang zu gebundenem Vermögen.

Mit einem klaren Fokus auf B2B-Partnerschaften unterstützt die HausVorteil die Immobilien-, Finanz- und Versicherungswirtschaft dabei, ihr Produktangebot im Wachstumsmarkt Equity Release zu erweitern. Die modular aufgebauten Produkte (darunter Teilverkauf, Rückmietkauf, Erbbaurechtsmodelle und Gesamtkauf mit Wohnrecht) sprechen sowohl die wachsende Zielgruppe 50+ als auch jüngere Familien mit Liquiditäts- oder Investitionsbedarf an.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      HausVorteil AG 
           Am Sandtorkai 71 
           20457 Hamburg 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Sören Ploschke 
Tel.:         +49 40 237 244 001 
E-Mail:        invest@hausvorteil.de 
Website:       www.hausvorteil.de 
ISIN(s):       DE000A31C222 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Frankfurt, München (m:access)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1768552800234 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

January 16, 2026 03:40 ET (08:40 GMT)

© 2026 Dow Jones News
