Wallisellen (ots) -Der FC Basel 1893 und Allianz Suisse starten ab Januar 2026 eine strategische Partnerschaft. Als weltweit führende Versicherungsmarke engagiert sich die Allianz seit vielen Jahren im internationalen Fussball und ist stolze Partnerin der Olympischen und Paralympischen Bewegung. Mit dem FC Basel erweitert Allianz Suisse ihr Sportsponsoring-Engagement in der Schweiz.Mit dem Start ins neue Jahr wird die Allianz Suisse rund um den St. Jakob-Park deutlich sichtbar. Die Premium Lounge im zweiten Stock des Stadions trägt künftig den Namen "Allianz Lounge". Die Sichtbarkeit der Allianz wird auch auf dem Feld deutlich: Das Allianz Logo wird künftig auf den Pre-Game-Shirts prominent auf der Brust und bei internationalen Spielen auf dem linken Ärmel zu sehen sein.Engagement für Frauen und NachwuchsDie Partnerschaft umfasst nicht nur die 1. Mannschaft der Männer, sondern auch die FCB-Frauen und den FCB-Kids Club. Bei den Frauen ist Allianz Suisse als Partnerin auf der zweithöchsten Sponsoringstufe vertreten und mit dem Logo auf dem linken Ärmel präsent. Als Co-Partnerin des FCB-Kids Club unterstützt Allianz Suisse die Camps und ist auf den Trikots der Kinder sichtbar.Mehr als Sponsoring: Emotionen und Erlebnisse"Allianz Suisse engagiert sich seit vielen Jahren im Sportsponsoring. Sie unterstützt durch ihre Partnerschaft mit der Schweizer Sporthilfe die Förderung von Schweizer Sporttalenten aus unterschiedlichsten Disziplinen. Die Zusammenarbeit mit dem FC Basel bekräftigt das Commitment der Allianz Suisse für den Schweizer Sport und schafft Erlebnisse, die Emotionen wecken und Menschen verbinden. Wir freuen uns auf unvergessliche Momente - auf und neben dem Platz", sagt Daniel Loskamp, Leiter Marketing & Vertrieb und Geschäftsleitungsmitglied Allianz Suisse.