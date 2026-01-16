Regulatory News:
In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
Name of the issuer
Issuer Identity Code (LEI)
Trading Day
ISIN
Aggregated volume per day (number of shares)
Weighted average price per day
Market (MIC Code)
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
01/09/2026
FR0013230612
2 030
16.7071
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
01/12/2026
FR0013230612
2 169
17.0047
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
01/12/2026
FR0013230612
800
16.9875
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
01/12/2026
FR0013230612
200
17.0000
AQEU
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
13/01/2026
FR0013230612
328
16.8809
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
13/01/2026
FR0013230612
1 270
16.7868
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
14/01/2026
FR0013230612
221
16.6297
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
14/01/2026
FR0013230612
1 170
16.5376
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
15/01/2026
FR0013230612
1 786
16.6541
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
15/01/2026
FR0013230612
225
16.6302
CEUX
TOTAL
10 199
16.7815
