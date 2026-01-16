HausVorteil AG startet mit Rückenwind in das Jahr 2026. Das Unternehmen sieht sich als führender Equity-Release-Anbieter im Erbbaurechtssegment - und stützt diese Position vor allem auf ein Produkt: FlexFokus. Im Kern bleibt das bekannte Modell: Der Kunde verkauft das Grundstück, behält die Nutzung der Immobilie über ein Erbbaurecht. Doch FlexFokus erweitert diese Logik um eine für viele Eigentümer entscheidende Komponente - die Rück- beziehungsweise Exit-Option. Kunden können nach einer Vertragslaufzeit von drei bis zehn Jahren das Grundstück vom Käufer zurückkaufen oder gemeinsam mit der Immobilie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwerte Magazin