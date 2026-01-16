Die Klöckner-Aktie explodiert am Freitag mit einem Kursanstieg von rund +28% und steht aktuell bei knapp 11 €. Der Grund für den Anstieg liegt in dem vorliegenden Übernahmeangebot. Was bedeutet das für die Aktie? Übernahmeangebot liegt vor Bereits Anfang Dezember wurde bekannt, dass der Konzern sich in Übernahmegesprächen befindet. Nach Abschluss der Due-Diligence-Prüfung wurde am 15. Januar ein verbindliches Übernahmeangebot für Klöckner vorgelegt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
