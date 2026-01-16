Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
NO0012595950 Dolphin Drilling AS 16.01.2026 NO0013711739 Dolphin Drilling AS 19.01.2026 Tausch 300:1
NO0013251173 Oncoinvent ASA 16.01.2026 NO0013711713 Oncoinvent ASA 19.01.2026 Tausch 100:1
CA91831M1059 VR Resources Ltd. 16.01.2026 CA91831M2040 VR Resources Ltd. 19.01.2026 Tausch 10:1
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
NO0012595950 Dolphin Drilling AS 16.01.2026 NO0013711739 Dolphin Drilling AS 19.01.2026 Tausch 300:1
NO0013251173 Oncoinvent ASA 16.01.2026 NO0013711713 Oncoinvent ASA 19.01.2026 Tausch 100:1
CA91831M1059 VR Resources Ltd. 16.01.2026 CA91831M2040 VR Resources Ltd. 19.01.2026 Tausch 10:1
© 2026 Xetra Newsboard