The following instruments on XETRA do have their first trading 19.01.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 19.01.2026
Aktien
1 GB00BTWSXW71 Pathos Communications PLC
2 AU000000ARD1 Argent Minerals Ltd.
3 CA23126M1023 Curaleaf Holdings Inc.
4 GRS831003009 Piraeus Bank S.A.
5 CA91673R1055 Upside Gold Corp.
6 NO0013711739 Dolphin Drilling AS
7 NO0013711713 Oncoinvent ASA
8 CA91831M2040 VR Resources Ltd.
Anleihen
1 XS3268973453 Hyundai Capital Services Inc.
2 US46656PAD69 Jabil Inc.
3 US46656PAC86 Jabil Inc.
4 US46647PFJ03 JPMorgan Chase & Co.
5 ES0205046016 Aena SME S.A.
6 AU3CB0303741 Bank of America N.A.
7 XS3274803082 Belden Inc.
8 USN30707AU21 ENEL Finance International N.V.
9 XS1992085867 ENI S.p.A.
10 XS3239189296 MLP Group S.A.
11 XS3277753839 P3 Group S.a.r.l.
12 XS3266484180 Tereos Finance Groupe I
13 DE000A460EK7 Vossloh AG
14 FR0014015LM4 Banque Stellantis France S.A.
15 XS3262575320 Q-Park Holding I B.V.
16 US00828EFN40 African Development Bank
17 FR0014015JW7 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale
18 DE000CZ457W4 Commerzbank AG
19 XS3276165449 Kommuninvest i Sverige AB
20 FR0014015N57 SFIL S.A.
21 FR0014015KK0 Société Générale S.A.
22 XS3277095009 DNB Bank ASA
23 BE6371086297 Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]
24 US46647PFG63 JPMorgan Chase & Co.
25 IT0005690471 UniCredit S.p.A.
26 IE000O6GBYC9 Irland, Republik
27 DE000HEL4AZ1 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
