DJ XETRA-SCHLUSS/Gewinnmitnahmen vor dem Wochenende - Klöckner haussieren

DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt hat den Handel am Freitag mit kleinen Verlusten beendet. Der DAX verlor 0,2 Prozent auf 25.297. Die Anleger gingen auf Nummer sicher und nahmen Gewinne mit vor dem Wochenende. Auf eine erste Rally-Woche des Börsenjahres 2026 folgte im DAX damit nun eine zweite Woche mit einer Konsolidierung. Das am Dienstag erreichte Allzeithoch über 25.500 Punkten sahen Anleger nach Einschätzung von CMC offenbar als willkommene Gelegenheit an, nach der 1.600-Punkte-Rally ein paar Gewinne mitzunehmen. "Spätestens mit dem Ausbruch des DAX aus seiner monatlichen Seitwärtsbewegung wurde noch einmal jede Menge konjunktureller Optimismus in die Kurse eingepreist. Da dieser sich allerdings erst sehr viel später hoffentlich in Fakten bestätigen wird, ist eine Seitwärtsbewegung das Beste, was dem Markt jetzt passieren kann." Der kleine Verfall an den Terminmärkten spielte wie erwartet keine Rolle.

Bei den Einzeltiteln standen Klöckner mit einem Übernahmeangebot im Blick. "Das Gebot kommt nicht unerwartet, die Prämie ist aber deutlich höher als gedacht", so ein Marktteilnehmer zu dem Gebot von Worthington Steel für Klöckner. Das Gebot sei mit 11 Euro je Aktie eine deutliche Prämie und sollte helfen, die Annahmequote von 65 Prozent zu erreichen. Die Prämie entspreche dem Unternehmen zufolge 98 Prozent auf den unbeeinflussten volumengewichteten 3-Monatsdurchschnittskurs der Aktie am 5. Dezember 2025. Das Europageschäft hatte zuletzt positive Signale gesendet, der Großteil des Geschäftes werde allerdings in Amerika erzielt. Klöckner gewannen 28,2 Prozent auf 11,04 Euro.

Henkel verstärkt sich mit einer Übernahme in Europa im Bereich Spezialtapes. ATP Adhesive Systems mit einem Umsatz von 270 Millionen Euro sei ein kleiner Zukauf, hieß es im Handel. Henkel werde beim Umsatz dagegen nahe der Marke von 21 Milliarden Euro 2025 erwartet. Die Gesellschaft befinde sich wohl momentan auf Einkaufstour. Zuletzt habe es Berichte gegeben, dass Interesse an Olaplex bestehe, um das Haarkosmetikgeschäft zu skalieren. Henkel gewannen 0,4 Prozent.

Für K+S ging es kräftig um 4,6 Prozent nach unten. Die Aktie reagierte damit auf einen schwachen Ausblick des Wettbewerbers Mosaic. Die Nachfrage nach Düngemitteln sei im vierten Quartal weit über das übliche saisonale Maß hinaus zurückgegangen, das Marktumfeld habe die Performance im vierten Quartal erheblich beeinträchtigt. Die gesamten Phosphat-Marktauslieferungen in Nordamerika sind im jüngsten Quartal laut Schätzungen des Unternehmens im Vergleich zum Vorjahr um etwa 20 Prozent gesunken. Auch die Nachfrage nach Kali in Nordamerika war negativ betroffen, wenn auch nur geringfügig.

Daimler Truck gaben 1,2 Prozent nach. Der Absatz 2025 habe mit Minus 8 Prozent im unteren Bereich der Erwartung gelegen, so ein Marktteilnehmer. Die Aktie des Wettbewerbers Traton verlor 0,8 Prozent. Auch andere Automobilaktien wurden gemieden: BMW verloren 1,5 Prozent, VW 1,4 Prozent und Mercedes-Benz 0,9 Prozent. Nach der jüngsten Korrektur erholten sich TKMS und gewannen 6,9 Prozent.

BASF litten mit einem Minus von 3,7 Prozent unter einem skeptischen Analystenkommentar. Barclays hatte das Kursziel laut Händlern auf 40 Euro von 41 Euro gesenkt. Auf der anderen Seite stiegen Siemens Energy um 6,3 Prozent und Airbus um 1,1 Prozent. Metzler sieht Norma in der Bringschuld und senkte Einstufung und Kursziel für die Aktie. Der Anlagefall sei nun in eine Phase eingetreten, in der das Management den Erfolg seiner Strategie erst beweisen müsse. Die Analysten senkten die Einschätzung auf "Hold". Norma schlossen 6,3 Prozent tiefer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 25.297,13 -0,2% +3,5% DAX-Future 25.414,00 +0,1% +2,6% XDAX 25.290,53 +0,1% +2,7% MDAX 31.899,26 -0,1% +4,3% TecDAX 3.751,10 -0,5% +4,1% SDAX 18.329,35 -0,0% +6,8% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 128,21 -15 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag DAX 15 25 0 4.334,1 62,4 4.041,4 58,2 MDAX 18 28 4 659,7 24,9 585,3 25,4 TecDAX 13 15 2 1.099,2 23,2 905,4 18,3 SDAX 26 42 2 304,9 23,9 167,0 9,8 Umsätze in Millionen Euro bzw. Stück ===

January 16, 2026 11:53 ET (16:53 GMT)

