Warum Aktien aus dem Bereich medizinisches Cannabis vor einem Comeback stehen könnten. Canopy Growth, Bioxyne und Tilray im Fokus.

Der regulatorische Rückenwind in den USA verbessert die Stimmung, während Bioxyne mit seiner klaren Ausrichtung auf den medizinischen Bereich neben Tilray und Canopy Growth stärker in den Fokus rückt.

Nach einer langen Phase der Stagnation zeigen Aktien aus dem Segment des medizinischen Cannabis wieder Anzeichen neuen Lebens. In den vergangenen sechs Monaten konnten mehrere börsennotierte Unternehmen deutliche Kursgewinne verzeichnen. Die Aktien von Tilray Brands legten in diesem Zeitraum um mehr als 120% zu, während auf den US-Markt fokussierte Betreiber wie Curaleaf Holdings sogar noch stärkere Zuwächse erzielten. Diese Rallye spiegelt eine veränderte Erwartungshaltung in Bezug auf die Regulierung wider, insbesondere in den Vereinigten Staaten, sowie eine zunehmende Differenzierung zwischen Unternehmen, die strukturell auf medizinische Märkte ausgerichtet sind, und jenen, die primär auf die Legalisierung des Freizeitkonsums setzen.

Der Auslöser war politischer Natur. Die jüngste Exekutivanordnung von Präsident Donald Trump zur Neueinstufung von Cannabis als Substanz der Kategorie Schedule 3 stellt die bedeutendste bundesrechtliche Anpassung seit Jahren dar. Auch wenn sie keine vollständige Legalisierung bedeutet, verändert sie die Rahmenbedingungen für Unternehmen im Bereich des medizinischen Cannabis spürbar.

Ein regulatorischer Wandel mit wirtschaftlichen Folgen

Die Neueinstufung erlaubt weder den zwischenstaatlichen Handel noch hebt sie Beschränkungen auf Ebene der Bundesstaaten auf. Sie erleichtert jedoch den Zugang zum Bankensystem, unterstützt klinische Forschung und - besonders wichtig - ermöglicht es Cannabisunternehmen, gewöhnliche Betriebsausgaben steuerlich geltend zu machen.

Diese Veränderungen erklären, warum Investoren bereit sind, einen Sektor neu zu bewerten, der jahrelang unter regulatorischer Blockade litt. Der Fokus verschiebt sich nun darauf, welche Unternehmen strukturell von den neuen Rahmenbedingungen profitieren können, anstatt lediglich von Schlagzeilen getrieben zu sein.

Canopy Growth (ISIN: CA1380357048) geht mit einer stabileren, wenn auch enger gefassten Position in das Jahr 2026 als in früheren Jahren. Nach einer langen Phase der Restrukturierung hat das Unternehmen seinen Schwerpunkt klar auf Kapitaldisziplin und medizinisches Cannabis gelegt und gleichzeitig die Abhängigkeit von kapitalintensiven Freizeitmärkten reduziert. Jüngste Berichte unterstreichen den Fokus des Managements auf Kostenkontrolle, Bilanzsanierung und selektives Wachstum anstelle von Expansion um jeden Preis.

Regulatorische Entwicklungen in den Vereinigten Staaten, einschließlich der Neueinstufung von Cannabis als Schedule-3-Substanz, haben die Stimmung gegenüber der US-Strategie von Canopy moderat verbessert. Zwar betreibt das Unternehmen derzeit keine direkten US-THC-Aktiva, seine Unternehmensstruktur erlaubt jedoch eine Beteiligung am Markt, sollten sich die regulatorischen Rahmenbedingungen weiter entwickeln - ohne kurzfristige regulatorische Risiken einzugehen.

Tilrays diversifizierte Plattform und medizinischer Fokus

Tilray Brands (ISIN: US88688T2096) hat seine Bereitschaft früh betont. Im Januar meldete das Unternehmen für das zweite Quartal einen Nettoumsatz von 217,5 Mio. US-Dollar - ein Rekord, getragen von einem diversifizierten Portfolio aus Cannabis, Getränken, Wellness-Produkten und pharmazeutischem Vertrieb. Die Vertriebserlöse, einschließlich Tilray Pharma, erreichten mit 85,3 Mio. US-Dollar den höchsten Quartalswert, während der internationale Cannabisumsatz im Jahresvergleich um 36% stieg.

Tilrays Strategie besteht darin, Infrastruktur im Vorgriff auf regulatorische Veränderungen aufzubauen. Über Tilray Medical und seine pharmazeutische Vertriebsplattform positioniert sich das Unternehmen als Lieferant für streng regulierte medizinische Märkte und nicht als reiner Produzent für den Freizeitkonsum.

Bioxyne und die Attraktivität medizinisch getriebenen Wachstums

Diese Unterscheidung ist bei kleineren Unternehmen wie Bioxyne (ISIN: AU000000BXN6) noch deutlicher. Anders als viele Wettbewerber basiert Bioxynes Wachstumsstrategie konsequent auf der Herstellung und dem Vertrieb von medizinischem Cannabis - sowohl in Australien als auch international. Das Unternehmen prognostiziert für das Geschäftsjahr 2026 einen Umsatz von 65 bis 75 Mio. AUD sowie ein EBITDA von 11,5 bis 13,5 Mio. AUD und verfügt damit bereits über ein skalierbares Geschäftsmodell.

Das Wachstum wird durch Auftragsfertigung und Lieferverträge getragen, wobei Pastillen, die Verpackung von Blüten und flüssige Darreichungsformen jeweils etwa ein Drittel des Umsatzes beitragen. Zudem expandiert Bioxyne nach Europa und hat in Deutschland einen ersten Vertrag über 5,8 Mio. AUD abgeschlossen. Die anfänglichen Lieferungen wurden auf 1.550 Kilogramm erhöht, weitere Auslieferungen sind für das Jahr 2025 geplant.

Das Management sieht das Geschäftsjahr 2026 als ein Jahr des strukturellen Durchbruchs, unterstützt durch den Markteintritt in Großbritannien, Deutschland und weitere EU-Märkte. Der Weiterverkauf von Blüten-APIs sowie GMP-konform verpackten Endprodukten soll einen wesentlichen Beitrag leisten und Bioxynes Positionierung als medizinischer Lieferant weiter stärken, statt als konsumorientierte Marke aufzutreten.

Eine selektivere Erholung

Entscheidend ist die veränderte Richtung. Die Bundespolitik entwickelt sich nicht länger gegen die Branche, und der medizinische Einsatz gewinnt institutionelle Legitimität. Für große Akteure wie Tilray entsteht dadurch strategische Optionalität. Für spezialisierte Unternehmen wie Bioxyne bestätigt dies eine Strategie, die auf regulierte medizinische Märkte und internationale Expansion ausgerichtet ist.

Das Ergebnis ist ein Sektor, der zunehmend aufgrund seiner zugrunde liegenden Geschäftsmodelle Aufmerksamkeit auf sich zieht - und nicht allein wegen seiner politischen Perspektiven. Dies könnte das bislang nachhaltigste Signal dafür sein, dass Teile des Marktes für medizinisches Cannabis vor einem wohlüberlegten Comeback stehen.

