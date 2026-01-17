Gold und Silber geben Gas, Lithium knapp: Diese 3 Rohstoff-Aktien sollten Anleger 2026 im Blick haben

Anzeige / Werbung

Der Rohstoff-Superzyklus nimmt 2026 an Fahrt auf. Während Lithium von einer strukturellen Angebotsverknappung profitiert, gewinnen Gold und Silber als industrielle und monetäre Faktoren an Bedeutung. Für agile Explorer wie Chariot Resources entsteht daraus ein Umfeld mit neuen strategischen Spielräumen.

Ein Markt im Übergang

Nach zwei Jahren der Konsolidierung hat sich das globale Marktumfeld für strategische Rohstoffe 2026 spürbar verändert. Analysten der deVere Group sprechen von einem strukturellen Wendepunkt, insbesondere bei Lithium. Die Nachfrage aus Elektromobilität und stationären Energiespeichern wächst schneller als neue Förderkapazitäten erschlossen werden können. Verzögerte Projekte aus den Jahren 2023 bis 2025 wirken nun nach und treffen auf eine beschleunigte Industrienachfrage.

Fastmarkets verweist darauf, dass der Lithiummarkt damit in eine Phase eines engeren Gleichgewichts eintritt. Die Zeit des Überangebots gilt als beendet. Stattdessen zeichnet sich ein Nachfrageüberhang ab, der das gesamte Segment neu bewertet.

Lithium: Vom zyklischen Rohstoff zum strukturellen Engpass

Lithium hat sich 2026 endgültig von seinem rein zyklischen Image gelöst. Die Elektrifizierung des Verkehrs und der Ausbau von Energiespeichern haben den Rohstoff zu einem zentralen Bestandteil industrieller Infrastruktur gemacht. Gleichzeitig bleibt das Angebot fragmentiert. Viele kleinere Projekte kämpfen mit Finanzierung, Genehmigungen oder technischer Umsetzung.

Diese strukturelle Knappheit wirkt sich entlang der gesamten Wertschöpfungskette aus. Produzenten mit bestehender Kapazität profitieren ebenso wie Entwickler und Explorer, die frühzeitig Zugang zu aussichtsreichen Liegenschaften sichern konnten. Der Fokus der Investoren verschiebt sich dabei zunehmend von kurzfristigen Preisbewegungen hin zur strategischen Ressourcensicherung.

Chariot Resources: Flexibilität als strategischer Vorteil

In diesem Umfeld positioniert sich Chariot Resources (WKN: A3EWMX / ISIN: AU0000294498) als agiler Akteur. Das Unternehmen hat 2025 seine strategische Ausrichtung angepasst und den Fokus auf Lithiumprojekte in Nigeria und den USA gelegt. Beide Regionen gelten als vergleichsweise wenig erschlossene Märkte mit wachsender geopolitischer Relevanz.

Chariot verfolgt dabei einen kapitaldisziplinierten Ansatz. Durch gezielte Kapitalmaßnahmen treibt das Unternehmen die Erschließung seiner Claims voran, ohne sich ausschließlich auf ein einzelnes Projekt oder einen Rohstoff festzulegen. Analysten bei TipRanks verweisen darauf, dass Lithium zwar eine zentrale Rolle spielt, das Asset-Portfolio jedoch bewusst breiter aufgestellt ist. Diese Struktur bietet eine gewisse Absicherung gegen projektspezifische Risiken.

Der Vergleich mit den Schwergewichten

Der Blick auf Branchenriesen wie Rio Tinto (WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757) verdeutlicht die unterschiedlichen Rollen im Markt. Der Konzern hat seine Lithium-Position durch die Übernahme von Arcadium Lithium deutlich ausgebaut und verfolgt 2026 klare Produktionsziele, insbesondere in Argentinien und Serbien. Gleichzeitig sieht sich Rio Tinto mit ökologischen und regulatorischen Herausforderungen konfrontiert, etwa bei Wasserrechten in Chile.

Solche Hürden können das globale Angebot weiter verknappen. Für kleinere Unternehmen wie Chariot Resources bedeutet dies, dass neue Projekte in weniger regulierten Grenzmärkten an relativer Attraktivität gewinnen. Die Skalenvorteile der Großkonzerne stehen dabei der Flexibilität der Explorer gegenüber.

Nordamerika und die Rolle der Spezialisierung

Lithium Americas (WKN: A3ERHF / ISIN: CA53681J1030)?bleibt 2026 ein zentraler Akteur im nordamerikanischen Markt. Großprojekte wie Thacker Pass profitieren von den politischen Bestrebungen der USA, strategische Rohstoffe im eigenen Land zu sichern. Gleichzeitig zeigt sich, wie stark solche Projekte von regulatorischen Entscheidungen und Preisentwicklungen abhängen.

Chariot wählt einen anderen Ansatz. Statt auf ein einzelnes Megaprojekt setzt das Unternehmen auf mehrere Liegenschaften in unterschiedlichen Jurisdiktionen. Diese geografische Streuung reduziert Abhängigkeiten und erlaubt es, flexibel auf Markt- und Genehmigungsprozesse zu reagieren.

Gold und Silber als Bewertungsanker

Parallel zum Lithium-Sektor erleben Gold und Silber 2026 eine neue Aufmerksamkeit. Silber profitiert von seiner Doppelfunktion als Industriemetall, etwa in Photovoltaik und 5G-Infrastruktur. Gold bleibt ein Stabilitätsfaktor in einem von geopolitischen Spannungen geprägten Umfeld.

Institutionelle Investoren bewerten zunehmend Unternehmen höher, deren Projekte entweder Edelmetall-Beifänge aufweisen oder deren Portfolio nicht ausschließlich auf Batteriemetalle beschränkt ist. Auch hier spielt Chariots diversifizierte Asset-Strategie eine Rolle, da sie optionalen Zugang zu mehreren Rohstofftrends eröffnet.

Ein Sektor in der nächsten Phase

Das Jahr 2026 markiert für den Rohstoffsektor den Übergang von der Beobachtungs- in die Umsetzungsphase. Die physische Knappheit bei Batteriemetallen trifft auf eine neue industrielle Nachfrage nach Gold und Silber. Während Konzerne wie Rio Tinto über Skaleneffekte agieren und Spezialisten wie Lithium Americas auf einzelne Regionen setzen, besetzt Chariot Resources die Rolle des flexiblen Explorers in neuen Märkten.

In einem Umfeld, in dem Angebotsdisziplin und geopolitische Faktoren an Bedeutung gewinnen, rückt diese Positionierung stärker in den Fokus. Der Rohstoff-Superzyklus ist damit weniger eine Frage kurzfristiger Preisbewegungen als vielmehr der langfristigen strategischen Aufstellung.

Quellen:

https://www.devere-group.com/lithium-price-forecast-to-recover-in-2026-as-demand-mounts/

https://www.zacks.com/stock/news/2810638/4-stocks-positioned-to-benefit-from-lithium-rebound-in-2026





