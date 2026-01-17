Raketenaktien! DroneShield, St George Mining und Almonty: Über 250% Plus in 12 Monaten. Kann der Aufwärtstrend anhalten?

Anzeige / Werbung

Eine kräftige Rallye in den Bereichen Verteidigungstechnologie und kritische Mineralien hat außergewöhnliche Kursgewinne hervorgebracht; die nächste Phase wird jedoch eher die operative Umsetzung als die Euphorie auf die Probe stellen.

Eine kleine Gruppe börsennotierter Unternehmen hat im vergangenen Jahr die Aufmerksamkeit globaler Investoren auf sich gezogen.

DroneShield, St George Mining und Almonty Industries verzeichneten jeweils Kursanstiege von über 400% innerhalb von zwölf Monaten, getragen von einer wirkungsvollen Kombination aus geopolitischen Entwicklungen, industriepolitischen Maßnahmen und einer erneuten Fokussierung auf strategische Lieferketten. Das Ausmaß dieser Gewinne hat zwangsläufig Skepsis hervorgerufen. Gleichwohl erscheinen die treibenden Kräfte hinter der Rallye eher struktureller als kurzfristiger Natur, sodass sich die Debatte von der Frage der Relevanz dieser Unternehmen hin zu der Frage verlagert hat, ob sie ihre Potenziale auch realisieren können.

Strategische Relevanz kehrt an die Märkte zurück

Was die drei Unternehmen verbindet, ist weniger eine sektorale Überschneidung als vielmehr ihre Relevanz. Verteidigungstechnologien und kritische Mineralien sind in der politischen Agenda rasch nach oben gerückt. Regierungen stellen mehr Kapital zur Abwehr neu entstehender Sicherheitsbedrohungen bereit und bemühen sich zugleich, die Abhängigkeit von stark konzentrierten Lieferketten für zentrale Vorprodukte wie Seltene Erden, Niobium und Wolfram zu reduzieren.

Die Aktienmärkte, die diesen Themen über Jahre hinweg wenig Beachtung geschenkt hatten, beginnen nun, Knappheit und strategische Bedeutung neu zu bewerten. Diese anfängliche Neubewertungsphase war ausgesprochen dynamisch. Ihre Nachhaltigkeit wird jedoch den Nachweis erfolgreicher Umsetzung erfordern.

DroneShield: vom Nischenanbieter zur Infrastrukturlösung

Der Kursanstieg von DroneShield (ISIN: AU000000DRO2) spiegelt einen Wandel in der Wahrnehmung von Anti-Drohnen-Technologie wider. Während das Unternehmen früher als spezialisierter Verteidigungszulieferer galt, positioniert es sich zunehmend als Anbieter zum Schutz kritischer Infrastrukturen mit globaler Relevanz. Auftragserfolge in Europa, eine wachsende Vertriebspipeline sowie eine intensivere Zusammenarbeit mit verbündeten Regierungen haben zu einer Neubewertung durch Investoren beigetragen.

Eine wesentliche Entwicklung ist die Ausweitung regulatorischer Befugnisse in den Vereinigten Staaten, wo Kompetenzen zur Abwehr unbemannter Luftfahrtsysteme zunehmend über Bundesbehörden hinaus auf bundesstaatliche und kommunale Ebenen übertragen werden. Dadurch erweitert sich der adressierbare Markt erheblich, da Drohnenabwehr verstärkt in zivilen Bereichen wie Flughäfen, Justizvollzugsanstalten, Energieinfrastrukturen und Großveranstaltungen eingesetzt wird. Angesichts großer Turniere und stark frequentierter Veranstaltungsorte unter erhöhter Beobachtung wird die Nachfrage weniger episodisch.

Der Fokus von DroneShield auf Detektion, elektronische Kampfführung und sogenannte "Soft-Kill"-Lösungen entspricht diesem Wandel, bei dem das Risiko von Kollateralschäden eine zentrale Rolle spielt. Der Markt erwartet nun vor allem Beständigkeit: wiederkehrende Aufträge, planbare Margen und die Fähigkeit, zu skalieren, ohne den technologischen Vorsprung einzubüßen.

St George Mining: Dynamik mit Substanz

Unter den drei Unternehmen hat sich St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8) besonders schnell von einem Junior-Explorer zu einem Entwickler kritischer Mineralien mit Engagement in zwei strategisch bedeutsamen Rohstoffen entwickelt: Niobium und Seltene Erden.

Das Araxá-Projekt in Brasilien liegt unmittelbar neben der weltweit dominierenden Niobium-Operation und bietet damit infrastrukturelle Vorteile sowie einen klaren industriellen Referenzrahmen. Diese Nähe ist von Bedeutung. Niobium ist essenziell für hochfeste Stähle in der Verteidigungs-, Infrastruktur- und Automobilindustrie, während das globale Angebot stark konzentriert ist. Seltene Erden wiederum sind unverzichtbar für Magnete, Elektronik und militärische Anwendungen, wobei die Lieferketten zunehmend durch Exportkontrollen eingeschränkt werden.

Diese Kombination verleiht St George ein Maß an strategischer Optionalität, das nur wenige Wettbewerber vorweisen können. Jüngste Bohrerfolge, Ressourcenerweiterungen und eine solide institutionelle Unterstützung haben die Einschätzung gestärkt, dass Araxá einem klar definierten Entwicklungspfad folgt und kein rein spekulatives Projekt bleibt.

Die nächste Phase ist entscheidend. Fortschritte in der Metallurgie, bei Genehmigungsverfahren und der Finanzierung - ohne übermäßige Verwässerung - werden darüber entscheiden, ob die Bewertung des Unternehmens auf nachhaltigen Fundamentaldaten oder auf frühem Zyklusoptimismus beruht.

Almonty: die stille Neubewertung von Wolfram

Die Rallye von Almonty (ISIN: CA0203987072) wurde durch die Rückkehr von Wolfram in den Fokus strategischer Bedeutung ausgelöst. Lange Zeit von anderen Batterie- und Verteidigungsmaterialien überlagert, rückt Wolfram erneut in den Vordergrund, da Regierungen die Versorgungssicherheit für Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und fortschrittliche Fertigung stärken wollen. Das Portfolio von Almonty, das Standorte in Südkorea, Europa und Nordamerika umfasst, positioniert das Unternehmen als seltenen nicht-chinesischen Anbieter.

Die Inbetriebnahme des Vorzeigeprojekts in Südkorea ist zentral für die Investmentthese. Langfristige, hochgradige Produktion außerhalb Chinas erzielt im aktuellen Umfeld eine Prämie. Wie bei allen Bergbauunternehmen bestehen Ausführungsrisiken, doch die Rolle von Wolfram für industrielle Resilienz hat dem Unternehmen neue Sichtbarkeit verschafft.

Von Momentum zu Umsetzung

Die starken Kursgewinne aller drei Aktien spiegeln einen Markt wider, der strategische Knappheit neu entdeckt. Diese Phase ist weitgehend abgeschlossen. Der nächste Abschnitt wird von der Umsetzung bestimmt sein: der Umwandlung von Pipelines in Umsätze, von Ressourcen in Produktion und von politischen Rückenwinden in Cashflows.

Für St George Mining liegt die Chance darin, diese Lücke zu schließen. Sollte Araxá planmäßig voranschreiten, könnte die Positionierung in zwei Märkten für kritische Mineralien nicht nur die bisherigen Gewinne rechtfertigen, sondern auch eine höhere langfristige Bewertung begründen. Die Rallyes mögen pausieren, und Volatilität ist wahrscheinlich. Die zugrunde liegenden Themen jedoch zeigen bislang kaum Anzeichen einer Abschwächung.

