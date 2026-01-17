Goldminen im Blick: Wasseraufbereitungsspezialist De.mem nutzt neue Hebel für profitables Wachstum

Anzeige / Werbung

Nur wenige Wochen nach der Übernahme von Core Chemicals meldet De.mem die erfolgreiche Integration des jungen Spezialchemieunternehmens in die bestehende Unternehmensstruktur. Die Eingliederung der Aktivitäten in den westaustralischen Standort Canning Vale ist abgeschlossen - erste positive Entwicklungen sind sichtbar. Bereits im ersten vollen Monat nach der Übernahme, im November, erzielte Core Chemicals einen Umsatz von 675.000 AUD. Zudem verweist De.mem ISIN: AU000000DEM4) auf die wachsende Diversifizierung seiner Umsätze sowie eine starke Kundenpipeline außerhalb Westaustraliens.

"Core Chemicals hat im ersten Monat nach der Übernahme eine starke Leistung gezeigt", erklärt De.mem-CEO Andreas Kröll. Der frühe Erfolg belege den strategischen Wert der Übernahme.

Junges Unternehmen, starke Kennzahlen

Core Chemicals wurde erst 2022 gegründet - von Branchenkenner Kit Chia. Innerhalb kürzester Zeit konnte das Unternehmen 18 Goldminen in Westaustralien als Kunden gewinnen. Allein für das laufende Geschäftsjahr bis Juni 2025 erwartet Core Chemicals rund 4 Mio. AUD Umsatz sowie 730.000 AUD Gewinn vor Steuern - bei einem klar wiederkehrenden Geschäftsmodell.

Neue Märkte im Visier

Neben der Integration plant De.mem auch die Expansion: Gespräche mit Kunden in Queensland, Tasmanien und der Asien-Pazifik-Region laufen bereits. Dabei profitieren die Teams von De.mem und Core Chemicals vom jeweils bestehenden Netzwerk. Firmenchef Kröll betont: "Gemeinsam sind wir in der Lage, australischen Goldminenbetreibern Wasseraufbereitungsprodukte, Chemikalien und Dienstleistungen aus einer Hand anzubieten. Die Wachstumsaussichten sind vielversprechend."

Cross-Selling eröffnet neue Potenziale

Die Zusammenführung der Portfolios schafft spürbare Cross-Selling-Potenziale: Core Chemicals bringt Spezialchemikalien ins De.mem-Angebot ein, De.mem öffnet gleichzeitig den Zugang zu seiner bestehenden Kundenbasis. Goldminen erhalten somit ein breiteres Produktangebot aus einer Hand - von Wasseraufbereitung über Chemikalien bis hin zu Wartungsleistungen.

Das Marktpotenzial ist groß: 142 der insgesamt 175 australischen Goldminen werden bislang von keinem der beiden Unternehmen betreut. Damit öffnet sich ein erhebliches Kundenwachstumspotenzial - auch geografisch. Während Core Chemicals bislang nur in Westaustralien aktiv war, bringt De.mem Standorte und Kundenkontakte in Queensland, Tasmanien und Papua-Neuguinea ein.

Goldsektor im Fokus - strategisch gut positioniert

Der Erwerb bringt nicht nur neue Kunden, sondern auch direkte Einsparungen. Die bereits realisierten Kostensynergien - etwa durch die Zusammenlegung von Lager und Hauptsitz sowie reduzierte Finanzierungskosten - belaufen sich laut De.mem auf rund 100.000 AUD. Die strategische Entscheidung für ein Unternehmen aus dem Goldsektor zahlt sich aus, zumal der Goldpreis zuletzt deutlich angezogen hat.

Finanzierung mit Rückenwind der Investoren

Die Finanzierung der Übernahme in Höhe von 3 Mio. AUD gelang durch eine überzeichnete Kapitalerhöhung zu 10,5 Cent pro Aktie - einem Aufschlag von rund 10 Prozent zum damaligen Börsenkurs. Üblicherweise kommt es nach Kapitalerhöhungen zu einem Abschlag auf den Aktienkurs. Firmenchef Kröll hatte das im Oktober als einen Vertrauensbeweis der Investoren gewertet. Zusätzlich sicherte sich De.mem ein Darlehen über 500.000 AUD zur Finanzierung des Umlaufvermögens bei Core Chemicals.

Mit der Übernahme unterstreicht De.mem seine Rolle als Komplettanbieter für industrielle Wasseraufbereitung und Chemieprodukte. Das Unternehmen ist in verschiedenen Regionen aktiv und beliefert neben Minen auch Kunden aus der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie der Schwerindustrie. Die Integration von Core Chemicals stärkt nicht nur das Angebot - sie öffnet neue Märkte, bringt zusätzliche Einnahmen und erhöht die operative Schlagkraft im wachsenden Goldsektor.

De.mem

ISIN: AU000000DEM4

https://www.demembranes.com

Land: Australien

