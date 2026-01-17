ZenaTech treibt mit 20. Übernahme Drone-as-a-Service-Expansion in Kalifornien voran

Anzeige / Werbung

ZenaTech blickt auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Mit dem Kauf der kalifornischen Tiefbau- und Vermessungsfirma L.D. King, Inc. hat das Unternehmen seine 20. Übernahme im Bereich "Drone-as-a-Service" (DaaS) abgeschlossen. Damit sichert sich ZenaTech eine stärkere Präsenz in einer Region, die regelmäßig von Naturkatastrophen wie Waldbränden betroffen ist. Der Zukauf markiert den vorläufigen Höhepunkt einer ambitionierten Expansionsstrategie, mit der das Unternehmen veraltete Prozesse durch moderne Drohnentechnologie ersetzt. Seit Anfang 2025 ist ein flächendeckendes Netzwerk entstanden - mit Tausenden langfristigen Kundenbeziehungen zu Geschäfts- und Regierungspartnern.

Strategische Meilensteine für langfristige Wachstumschancen

ZenaTech sieht sich mit der aktuellen Entwicklung auf Kurs. Das Unternehmen spricht von übertroffenen Jahreszielen bei der Umsetzung der Roll-up-Strategie. Branchenübergreifend soll Modernisierung durch Drohnen neue Potenziale heben. Laut Pragma Market Research wächst der globale Markt für Drohnendienstleistungen um mehr als 36% jährlich und könnte bis 2032 ein Volumen von 355 Mrd.$ erreichen. L.D. King bringt nicht nur jahrzehntelange Erfahrung, sondern auch enge Kundenbeziehungen im öffentlichen Bausektor mit - ideale Voraussetzungen für eine breite Anwendung der ZenaTech-Dienstleistungen, insbesondere im Bereich Katastrophenschutz und Planung.

Erfahrung trifft auf Drohnen-Innovation

Die 1965 gegründete L.D. King, Inc. zählt zu den etablierten Dienstleistern in Südkalifornien. Das Unternehmen genießt einen guten Ruf bei kommunalen Auftraggebern sowie privaten Bauträgern. Das Team aus lizenzierten Fachkräften deckt ein breites Spektrum ab - von Landvermessung über Ingenieurwesen bis hin zu Bauleitung und Projektplanung. Diese Kompetenzen sollen nun mit den Technologien von ZenaTech kombiniert werden.

Skalierung und Effizienz im Fokus der DaaS-Plattform

ZenaTech positioniert sich mit seinem DaaS-Geschäft als weltweit skalierbarer Anbieter von Drohnenlösungen für Behörden und Unternehmen. Das Netzwerk umfasst neben zwei eigenen Stores auch die erwähnten 20 Übernahmen in den USA und international. Im Mittelpunkt stehen profitabel arbeitende Firmen mit veralteten Prozessen, die durch Automatisierung und datengestützte Verfahren fit für die Zukunft gemacht werden.

Mehrwert durch KI und Cross-Selling

Zur Effizienzsteigerung setzt ZenaTech auf KI-gestützte Drohnenfunktionen und die Ausbildung von Außendiensttechnikern zu lizenzierten Drohnenpiloten. Das reduziert Kosten und steigert Margen. Gleichzeitig wurden neue Dienstleistungen wie Umweltüberwachung, Hochdruckreinigung oder Waldbrandbekämpfung eingeführt. Die strategische Ausrichtung auf Unternehmen mit stabilen Umsätzen und Wachstumspotenzial zahlt sich aus - die angestrebte Zahl von Übernahmen wurde vorzeitig erreicht.

Zukunftsmodell DaaS: Skalierbar, effizient, vielseitig

ZenaTech bietet seine Services über Abomodelle oder On-Demand an. Kunden erhalten Zugang zu präzisen Drohneneinsätzen ohne Investitionen in eigene Ausrüstung. Mit seinem wachsenden Netzwerk etabliert das Unternehmen eine Infrastruktur für moderne, datengesteuerte Dienstleistungen auf kommunaler Ebene. Das Ziel: ein globales DaaS-System, das Sicherheit, Geschwindigkeit und Genauigkeit vereint. Auch künftig soll das Angebot international erweitert und um neue Anwendungen ergänzt werden.

