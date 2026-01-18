Wer nach den derzeit heißesten Aktien auf dem Rohstoffmarkt sucht, stößt unweigerlich auf Perseus Mining. Das australische Bergbauunternehmen sorgt Woche für Woche für Schlagzeilen und lässt Anlegerherzen höherschlagen - zuletzt mit einem neuen Rekordhoch in Euro. Doch wie lange hält dieser Höhenflug noch an? Und welche Strategien sind jetzt gefragt, um Gewinne zu sichern, ohne den Anschluss an den nächsten Kursanstieg zu verpassen? Das australische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 RuMaS