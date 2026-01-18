ZenaTech auf Investoren-Roadshow: Fokus auf internationale Expansion und Verteidigungsmarkt

Anzeige / Werbung

ZenaTech Inc., ein aufstrebender Anbieter im Bereich KI-gestützter Drohnentechnologie, setzt seine internationale Wachstumsstrategie fort und sucht dabei aktiv den Dialog mit dem Kapitalmarkt. Das Unternehmen wurde eingeladen, sich im Rahmen von drei bedeutenden, teils virtuellen Anlegerkonferenzen zu präsentieren: der Emerging Growth Conference, der DealFlow Discovery Conference sowie der Noble Capital Markets Emerging Growth Virtual Equity Conference. Im Zentrum der Präsentationen stehen die Fortschritte im Drone-as-a-Service-Geschäft und die zunehmende Relevanz im Verteidigungssektor.

Wachstumschancen durch globale Präsenz

ZenaTech bietet ein breites Spektrum an Technologielösungen - von KI-gesteuerten Drohnensystemen über unternehmensspezifische SaaS-Angebote bis hin zu Quantencomputing-Anwendungen. Im Rahmen der Konferenzen will das Führungsteam einen Einblick in die laufende internationale Expansion geben. Gleichzeitig sollen strategische Entwicklungen im Verteidigungsbereich beleuchtet werden, einem Segment mit wachsender Bedeutung für das Unternehmen. Auch über aktuelle Branchentrends und regulatorische Rahmenbedingungen, die das Geschäftsumfeld positiv beeinflussen, wird berichtet.

Digitaler Auftakt mit der Emerging Growth Conference

Den Auftakt macht die Emerging Growth Conference am 21. und 22. Januar 2026. Die virtuelle Veranstaltung bringt wachstumsstarke Unternehmen mit institutionellen Investoren, Family Offices und privaten Anlegern zusammen. ZenaTech wird am 22. Januar live präsentieren und sich in interaktiven Formaten den Fragen des Publikums stellen.

Direkter Austausch bei der DealFlow Discovery Conference

Weiter geht es vom 27. bis 29. Januar 2026 mit der DealFlow Discovery Conference im Borgata Hotel Casino & Spa in Atlantic City (New Jersey). Hier stehen strukturierte Unternehmenspräsentationen und Einzelgespräche im Fokus. Für ZenaTech bietet sich dort die Möglichkeit, gezielt institutionelle Investoren über die Fortschritte in der Unternehmensentwicklung zu informieren.

Virtueller Abschluss bei Noble Capital Markets

Den Abschluss der Investorenoffensive bildet die Noble Capital Markets Emerging Growth Virtual Equity Conference am 5. Februar 2026. Auch hier erhält ZenaTech die Gelegenheit, sich institutionellen und akkreditierten Investoren im Rahmen virtueller Meetings und Präsentationen vorzustellen.

Zugang für interessierte Anleger

Anleger, die an einer Präsentation teilnehmen oder ein direktes Gespräch mit dem Unternehmen führen möchten, können sich über die jeweiligen Konferenz-Websites anmelden oder ZenaTech direkt über die angegebene Kontaktadresse erreichen. Die Teilnahme bietet eine gute Gelegenheit, sich frühzeitig über das Potenzial des Unternehmens und seine Rolle in zwei wachstumsstarken Märkten - Drohnen-Services und Verteidigung - zu informieren.

Zena Tech

Land: Canada, Toronto

ISIN: CA98936T2083

WKN: A40HQQ

https://www.zenatech.com

