Die Vorzugsaktie von Drägerwerk (ISIN: DE0005550636) konnte in der dritten Kalenderwoche einen beachtlichen Kursanstieg von 18,81 Prozent verzeichnen. Damit war das Traditionsunternehmen aus Lübeck der Top-Performer im TecDAX. Am Ende des Handels am Freitag schloss die Aktie mit einem Kurs von 89,70 Euro ab, wobei dieser Kurs auch das Wochenhoch am Handelsplatz Xetra war.Status der AktieDie Drägerwerk Vz-Aktie ist aktuell keine laufende Empfehlung ...

