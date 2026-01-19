Aktien aus den Bereichen Energie und Rohstoffe waren im letzten Jahr gute Investments. Dieser Trend setzt sich in den ersten Wochen des neuen Jahres fort. Die stark wachsende Stromnachfrage, u. a. getrieben durch KI und Elektromobilität ist strukturell und anhaltend. Wichtige Aspekte in diesem Zusammenhang sind Verfügbarkeit von Energie samt Infrastruktur und ganz entscheidend: der Preis. Der Strompreis als Wettbewerbsfaktor gewinnt zunehmend an Bedeutung. Wer verfügt über die überzeugendsten Antworten auf die Herausforderungen von Gegenwart und Zukunft?Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Kapitalerhöhungen.de