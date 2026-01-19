Anzeige / Werbung

Investoren stürzen sich in 2026 wieder auf Energie-Aktien, die vom KI-Boom in den USA profitieren. Beispielsweise ist Bloom Energy im noch jungen Jahr bereits um über 50% explodiert.

Mit einem Wert von 35 Mrd. USD ist das Unternehmen allerdings alles andere als ein Schnäppchen. Eine noch unentdeckte Perle in diesem Bereich ist Char Technologies. Die Kanadier produzieren Kohle- und Gasersatz aus Reststoffen. Dabei wird nicht mehr geforscht, sondern im laufenden Jahr im industriellen Maßstab produziert. Die Aktie erscheint viel zu günstig und sollte in 2026 durchstarten.



Tipp Bei SMARTBROKER+ können Sie Aktien auf Gettex schon ab 0 Euro Gebühren handeln! Hier kostenloses Depot eröffnen



Energie entscheidet über KI-Gewinner

Der KI-Boom in den USA wirkt zunehmend wie ein Stresstest für das gesamte Energiesystem. Immer mehr Experten sind überzeugt, dass nicht die Leistungsfähigkeit von Halbleitern, sondern die Frage nach "sicheren und günstigen Kilowattstunden" darüber entscheiden wird, wer im KI-Rennen Tempo macht und es als Sieger beendet - in den USA und gegenüber China. Kraftwerke, Netze und Umspannwerke können kaum schnell genug errichtet werden. Alles, was kurz-, mittel- und langfristig Strom liefern kann, boomt: Erneuerbare werden ausgebaut, Kernkraft erlebt ein Revival, Gas gilt als flexible Option und selbst auf Kohle wird gesetzt, weil jede verfügbare Megawattstunde zählt. In dieser Logik wird Energie zur neuen Währung der digitalen Vorherrschaft.

Kohle- und Gasersatz aus Reststoffen

Dass die fossilen Quellen Kohle und Gas nicht die langfristige Lösung sein können, dürfte den meisten klar sein. Gleichzeitig ist die Technologie bewährt sowie Infrastruktur vorhanden. Der Königsweg ist also, Kohle und Gas aus erneuerbaren Quellen zu erzeugen. Und genau dies macht Char Technologies. Der Kern des Geschäftsmodells ist die Umwandlung von forstwirtschaftlichen Reststoffen - davon gibt es in Nordamerika mehr als genug - in marktfähige Produkte wie Bio-Kohle und Bio-Gas. Wichtig für Anleger: Das Unternehmen ist der Labor- und Testphase bereits entwachsen. Die erste Hochtemperatur-Pyrolyseanlage im kanadischen Thorold ist kürzlich in Betrieb gegangen. Damit werden aus Testläufen mit Industriekunden nun Umsätze und Cashflows. Bei der jetzt anstehenden Skalierung hat man finanzkräftige Partner wie den Stahlgiganten ArcelorMittal und die kanadische BMI Group ins Boot geholt.

Kommerzialisierung startet jetzt

Das Jahr 2026 startet für Char Technologies gleich mit einem Meilenstein. Mit der Inbetriebnahme der Thorold Renewable Energy Facility sollen in der ersten Phase jährlich 5.000 Tonnen Bio-Kohle produziert werden. Damit sind die geplanten Produktionsziele bestätigt. Darüber hinaus sollen in 2026 bereits die wesentlichen Erweiterungsarbeiten der Phase 2 erfolgen, um künftig auch erneuerbares Erdgas zu produzieren.

Derzeit läuft zudem die Auswertung eines Demonstrationsprojekt in Baltimore. Dort wurde über sechs Monate hinweg in einer Char-Anlage Klärschlamm zur Energiegewinnung genutzt. Bisher wurde nichts gemeldet, was gegen die künftige Kommerzialisierung spricht.

Partner finanziert Millionen-Projekt

Auch mit der BMI Group gibt man Vollgas. Zuletzt hat die BMI Group 10 Mio. CAD zur Verfügung gestellt, um das große Projekt für die Produktion von Bio-Kohle im kanadischen Ontario voranzutreiben. Noch im ersten Quartal soll eine Machbarkeitsstudie abgeschlossen werden.

Ziel ist eine Anlage, die lokal verfügbare Holzabfälle in CO2-arme Bio-Kohle und Synthesegas umwandelt. Die geplante Kapazität liegt bei bis zu 50.000 Tonnen Bio-Kohle pro Jahr und damit deutlich über der von Thorold. Das Synthesegas soll entweder direkt am Standort genutzt oder in einer späteren Ausbaustufe als Erdgas-Ersatz vermarktet werden. Beide Partner betonen die strategische Logik des Vorhabens: Char kann die Technologie massiv skalieren und BMI kann seine Reststoffe nutzen und den Standort dank sauberer Energie reindustrialisieren.

Fazit

Unternehmen in der Entwicklungsphase tun sich an der Börse oft schwer. Dies gilt auch für Char Technologies. Doch mit der im laufenden Jahr beginnenden Kommerzialisierung steht bei der Aktie eine Neubewertung an. Die Marktkapitalisierung von unter 50 Mio. CAD erscheint jedenfalls viel zu niedrig zu sein. Insbesondere weil sich die Technologie hervorragend zur Energieversorgung von Rechenzentren eignet. Doch auch weltweit braucht es grundlastfähige Alternativen zu Kohle und Gas. Char bietet genau dies nur eben aus Reststoffen. Mit den starken Partnern an Bord werden Risiken reduziert und es gibt Übernahmefantasie.

Interessenskonflikt

Gemäß §85 WpHG weisen wir darauf hin, dass die Apaton Finance GmbH sowie Partner, Autoren oder Mitarbeiter der Apaton Finance GmbH (nachfolgend "Relevante Personen") ggf. künftig Aktien oder andere Finanzinstrumente der genannten Unternehmen halten oder auf steigende oder fallende Kurse setzen werden und somit ggf. künftig ein Interessenskonflikt entstehen kann. Die Relevanten Personen behalten sich dabei vor, jederzeit Aktien oder andere Finanzinstrumente des Unternehmens kaufen oder verkaufen zu können (nachfolgend jeweils als "Transaktion" bezeichnet). Transaktionen können dabei unter Umständen den jeweiligen Kurs der Aktien oder der sonstigen Finanzinstrumente des Unternehmens beeinflussen.

Die Apaton Finance GmbH ist daneben im Rahmen der Erstellung und Veröffentlichung der Berichterstattung in entgeltlichen Auftragsbeziehungen tätig.

Es besteht aus diesem Grund ein konkreter Interessenkonflikt.

Die vorstehenden Hinweise zu vorliegenden Interessenkonflikten gelten für alle Arten und Formen der Veröffentlichung, die die Apaton Finance GmbH für Veröffentlichungen zu Unternehmen nutzt.



Risikohinweis

Die Apaton Finance GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Interviews, Zusammenfassungen, Nachrichten u. ä. auf www.esg-aktien.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine Handlungsaufforderung oder Empfehlungen dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die Inhalte ersetzen keine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) oder sonstigen Finanzinstrumente noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von solchen dar.

Bei den Inhalten handelt es sich ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um journalistische oder werbliche Texte. Leser oder Nutzer, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der Apaton Finance GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers oder Nutzers.

Der Erwerb von Finanzinstrumenten birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der Apaton Finance GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird keinerlei Haftung für Vermögensschäden oder eine inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Inhalte übernommen.





Nutzungsbedingungen

Die Apaton Finance GmbH ist für die Aussendung der Informationen, die von Dritten bezogen werden, auf die Dienstleistungen Dritter angewiesen. Ebenso ist die Apaton Finance GmbH bei der Versendung von Informationen per E-Mail über das Internet auf die Dienstleistungen Dritter angewiesen. Die Apaton Finance GmbH übernimmt daher keine Gewährleistung für zeitweilige oder dauerhafte Unterbrechungen des E-Mail-Informationsdienstes.

Die von der Apaton Finance GmbH veröffentlichten und versandten Informationen entstammen unterschiedlichen Quellen. Die Apaton Finance GmbH übernimmt keinerlei Gewährleistung für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Pünktlichkeit der genannten und versandten Informationen.

Die genannten und versandten Informationen stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der jeweiligen Wertpapiere, Indizes, Derivate oder Geldmarktinstrumente dar. Der Benutzer erkennt an, dass der Apaton Finance GmbH mit den Portal- und E-Mail-Informationsdiensten keine Anlageberatung im Hinblick auf den Erwerb oder die Veräußerung von Wertpapieren, Indizes, Derivaten oder Geldmarktinstrumenten leistet.

Die Apaton Finance GmbH haftet nicht für mittelbare Schäden, insbesondere nicht für entgangenen Gewinn, die durch die Benutzung der Informationsdienste der Apaton Finance GmbH entstehen.

Die Apaton Finance GmbH behält sich das Recht vor, die Informationsdienste durch neue Angebote oder Zahlungsmöglichkeiten zu erweitern oder zu verändern, sowie die Informationsdienste einzuschränken oder ganz oder teilweise einzustellen.

Vorstehende Haftungsbeschränkungen gelten nicht, sofern die Haftung für den Schaden aufgrund einer grobfahrlässigen oder vorsätzlichen Vertragsverletzung der Apaton Finance GmbH, ihrer gesetzlichen Vertreter oder ihrer Erfüllungsgehilfen oder auf arglistigem Verschweigen eines Mangels oder Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft beruht. Ausgenommen von der Beschränkung ist ferner die Haftung für Verletzungen des Körpers, der Gesundheit oder des Lebens.

Impressum

Informationen gem. § 5 Telemediengesetz und § 55 Abs. 1 Rundfunkstaatsvertrag (RStV)

Die Seite www.esg-aktien.de wird bereitgestellt durch die Apaton Finance GmbH.

Anschrift:

Apaton Finance GmbH

Ellernstr. 34

30175 Hannover

Deutschland/Germany

Tel.: +49 / 511 / 6768-731

Fax: +49 / 511 / 6768-730

Kontakt per E-mail:

office[at]apaton-finance.de



Geschäftsführer:

Mario Hose



Handelsregister: Amtsgericht Hannover, HRB 202654,

Sitz der Gesellschaft: Hannover



Verantwortlich für den Inhalt:

(verantwortlich i.S.d. § 55 Abs. 2 RStV)

Redaktion:

Fabian Lorenz

Mario Hose (Leitung)

Nico Popp

Apaton Finance GmbH

Mario Hose

Ellernstr. 34

30175 Hannover

Deutschland/Germany

Tel.: +49 / 511 / 6768-731

Fax: +49 / 511 / 6768-730

Die o.g. Verantwortlichkeiten gelten für die Seite www.esg-aktien.de. Für weitere Portale/Portalangebote der Apaton Finance GmbH bestehen gesonderte Regelungen. Den Verantwortlichen für den Inhalt dieser Angebote können Sie dem jeweiligen Impressum entnehmen.



Rechtshinweis:

© Copyright Apaton Finance GmbH

Die Inhalte sind urheberrechtlich, als wesentliche Teile von Datenbanken oder als sonstige gewerbliche Schutzrechte geschützt. Alle Rechte vorbehalten.

Insbesondere dürfen Nachdrucke, öffentliches Zugänglichmachen, insbesondere durch Aufnahme in fremde Internetangebote und Online-Dienste sowie Vervielfältigungen auf Datenträger aller Art, z.B. CD-ROM, DVD-ROM usw., auch auszugsweise, nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung durch die Apaton Finance GmbH erfolgen. Die Modifikation, Reproduktion oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung durch die Betreiberin ist untersagt. Das automatische Abrufen oder Auslesen (Ausparsen) der von der Apaton Finance GmbH zur Verfügung gestellten Informationen ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Apaton Finance GmbH erlaubt. Die Apaton Finance GmbH haftet nicht für unverlangt übermittelte Fotos, Inhalte, Manuskripte etc. Für Inhalte von Webseiten, auf die durch einen Link verwiesen wird und Inhalte, die ausdrücklich z.B. mittels Urhebervermerk oder entsprechendes Branding als fremde Inhalte gekennzeichnet sind, übernimmt die Apaton Finance GmbH keine Haftung.

Enthaltene Werte: CA15957L1040