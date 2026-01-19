Hinwil - Der Klimaspezialist Belimo hat die Verkäufe im zurückliegenden Geschäftsjahr 2025 klar gesteigert. Besonders gut liefen die Geschäfte wegen des Rechenzentrumsbooms in den Regionen Amerika und Asien. Konkret kletterte der Umsatz 2025 um 18,7 Prozent auf 1120,8 Millionen Franken, wie der Hersteller von Antrieben, Ventilen und Sensoren für die Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik am Montag mitteilte. Erstmals konnte damit die Milliardenmarke ...Den vollständigen Artikel lesen ...
