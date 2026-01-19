Der Hannoveraner Netzbetreiber will das digitale Abbild zunächst unter anderem für Lastprognosen und die Netzausbauplanung nutzen. Später möchte Enercity Netz den Zwilling auch für die vorausschauende Wartung einsetzen. Enercity Netz hat den Pilotbetrieb eines digitalen Zwillings des Hannoveraner Niederspannungsnetzes aufgenommen. Der Netzbetreiber erhält damit ein umfassendes, aktuelles und detailliertes Abbild des Leitungssystems in Echtzeit. Auch Eon arbeitet mit einem digitalen Zwilling seines Verteilnetzes. Der digitale Zwilling bündelt alle relevanten Netzdaten wie beispielsweise Leitungsstrukturen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
