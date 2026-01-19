SAP trotz KI-Fantasien im Abwärtstrend

Während der DAX die letzten Monate die meiste Zeit seitwärts lief, hat die SAP Aktie eine lange Korrektur hinter sich. Heute markierte das Papier bei rund 197 Euro ein neues 12-Monats-Tief. Anleger blicken nun mit einer Mischung aus Sorge und Hoffnung auf den 29. Januar, wenn der Konzern seine Bilanz für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 vorlegt.

Fundamental Analyse: Wachstum bleibt intakt Fundamental präsentiert sich der DAX-Konzern weiterhin robust. Zuletzt veröffentlichte SAP die Zahlen für das dritte Quartal 2025. Der Umsatz kletterte um sieben Prozent auf 9,08 Milliarden Euro, während die Clouderlöse währungsbereinigt um 27 Prozent zulegten. Besonders dynamisch entwickelte sich die Cloud ERP Suite, die im Jahresvergleich um 31 Prozent wuchs. Das operative Ergebnis verbesserte sich nach Non-IFRS um 14 Prozent auf 2,57 Milliarden Euro, der Cloud-Backlog erreichte mit 18,8 Milliarden Euro einen neuen Höchststand. Das Management bestätigte zugleich die Prognose und stellte für 2026 eine weitere Beschleunigung des Cloud-Wachstums in Aussicht. Strategisch setzt der Softwarekonzern konsequent auf den Umbau hin zu wiederkehrenden Cloud-Erlösen, gestützt durch KI-Anwendungen wie den Assistenten Joule und die Business Data Cloud. Mit der jüngsten Verlängerung der sogenannten Compatibility Packs bis Ende Mai 2026 nimmt SAP zudem Migrationsdruck von Bestandskunden und sichert sich zusätzliche Zeit, um den Übergang auf S/4HANA langfristig abzusichern. Analysten werten diesen Schritt überwiegend als pragmatischen Balanceakt zwischen Wachstum und Kundenbindung. Die Analysten bleiben dem Titel trotz der Kursdelle mehrheitlich treu. Goldman Sachs sieht das faire Kursziel weiterhin bei 320 Euro, während der breite Marktkonsens bei rund 288 Euro liegt. UBS und Barclays agieren etwas vorsichtiger, halten aber an ihren Kaufempfehlungen fest. Das Vertrauen in das langfristige Geschäftsmodell des Softwarehauses ist ungebrochen, doch kurzfristig dominiert die Skepsis hinsichtlich der konjunkturellen Dynamik in den USA und Europa.

SAP SE Tageschart

Betrachtungszeitraum: 19.01.2020- 19.01.2026. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Charttechnisches Bild

Aus charttechnischer Sicht hat sich das Bild für den Technologiewert merklich eingetrübt. SAP befindet sich seit Anfang 2025 in einem Abwärtstrend. Die Aktie notiert aktuell deutlich unter ihren gleitenden Durchschnitten. Der 100-Tage-Durchschnitt (GD 100) bei rund 218 Euro fungiert nun als massiver Widerstand, während die 200-Tage-Linie bei ca. 235 Euro in weite Ferne gerückt ist.

Die wichtige Unterstützungszonen ist zwischen 197 Euro und 199 Euro. Ein nachhaltiges Unterschreiten dieses Bereichs würde technisch weiteres Abwärtspotenzial bis in den Bereich von 180 bis 190 Euro eröffnen.

