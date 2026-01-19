Der Streit zwischen Tesla-CEO Elon Musk und Ryanair-Chef Michael O'Leary geht in die nächste Runde. Nach gegenseitigen Beleidigungen, unter anderem als "Idioten", bringt Musk plötzlich eine Übernahme ins Spiel. Doch Ryanair zählt selbst ohne den Tech-Milliardär zu den erfolgreichsten Airlines der Welt.Was als Debatte über WLAN an Bord von Flugzeugen begann, ist zur öffentlichen Schlammschlacht eskaliert. Ryanair-Chef Michael O'Leary stellte öffentlich infrage, ob Musks Satelliteninternet Starlink ...Den vollständigen Artikel lesen ...
