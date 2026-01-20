EQS-News: Thoughtworks / Schlagwort(e): Produkteinführung

AI/works: Agentic-Development-Plattform verbindet Modernisierung von Legacy-Systemen und KI-Innovation



20.01.2026 / 10:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die neue Lösung verbindet agile Prinzipien mit Software-Engineering der nächsten Generation, um sowohl Legacy-Systeme zu erneuern als auch "Greenfield"-Projekte zu beschleunigen. CHICAGO, 20. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Thoughtworks, eine globale Technologieberatung, die Design, Engineering und KI integriert, um digitale Innovationen voranzutreiben, gab heute den Start von AI/works bekannt. Dabei handelt es sich um eine neue "Agentic Development"-Plattform (agentenbasierte Entwicklungsplattform), die neue Maßstäbe für die Modernisierung von Altsystemen (Legacy Systems) und die Entwicklung neuer, industrietauglicher Technologieprodukte im KI-Zeitalter setzt. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass die Plattform den Bau qualitativ hochwertigerer Technologie ermöglicht und gleichzeitig die Wirtschaftlichkeit von Aufbau, Wartung und Betrieb von Enterprise-Technologien grundlegend verbessert. Seit Jahrzehnten prägt Thoughtworks viele der Praktiken, die die moderne Softwarebereitstellung definieren, darunter Agile, Microservices und Continuous Delivery. AI/works führt diese Tradition in das KI-Zeitalter fort, indem es das Verständnis von Altsystemen, die Erweiterung von Anforderungen, die dynamische und automatisierte Generierung von Spezifikationen sowie die agentenbasierte Codegenerierung und das Testing in einer einzigen Plattform vereint - speziell gebaut für komplexe Unternehmensumgebungen. Die Einführung von KI beschleunigt sich branchenübergreifend, doch viele Organisationen bleiben durch die Kluft zwischen ihren KI-Ambitionen und der Realität ihrer Altsysteme eingeschränkt. Während neue Agentic-Plattformen oft von einer Architektur auf der "grünen Wiese" (Greenfield) oder begrenzten Produktivitätssteigerungen ausgehen, wurde AI/works für die hybriden Bedingungen entwickelt, unter denen Unternehmen tatsächlich operieren. AI/works vereint diese beiden Welten. Die ersten Kunden, die auf AI/works bauen, berichten von Modernisierungszyklen, die früher Jahre in Anspruch nahmen und nun in Monaten abgeschlossen werden können. Dies geht einher mit erheblichen Kostensenkungen und drastischen Verbesserungen der Time-to-Market, während gleichzeitig Code von höherer Qualität generiert wird. Die Plattform ermöglicht das 3-3-3-Delivery-Modell von Thoughtworks, das einen Pfad von der Idee bis zur Produktion in nur 90 Tagen bietet. Sie harmoniert zudem nahtlos mit führenden Ökosystemen wie AWS, Google Cloud, Microsoft Azure, Databricks und Snowflake. Durch eine Zusammenarbeit mit Mechanical Orchard unterstützt AI/works auch die tiefgreifende Erneuerung von Mainframe-Systemen. "Jeder CEO und CIO, den ich treffe, versucht, den Wert von KI innerhalb der Realität seiner bestehenden Systeme zu erschließen, nicht in idealisierten Greenfield-Umgebungen", sagt Mike Sutcliff, CEO von Thoughtworks. "AI/works ist genau für diese Bedingungen gebaut. Die Plattform versteht die Systeme, die Organisationen bereits haben, beschleunigt die Systeme, die sie als Nächstes benötigen, und hält alles auf dem neuesten Stand, während sich die Technologielandschaft wandelt. Die Magie entsteht aus der Kombination der Plattform und unseren hochtalentierten Technolog:innen. Gemeinsam liefern sie Ergebnisse, die Geschwindigkeit und Sicherheit vereinen." AI/works nutzt KI-gestütztes Reverse Engineering, um Legacy-Anwendungen zu interpretieren und sie in strukturierte Spezifikationen umzuwandeln, die mit regulatorischen, sicherheitsrelevanten und branchenspezifischen Kontexten angereichert sind. Diese Spezifikationen steuern agentenbasierte Workflows (Agentic Workflows), die Code in Produktionsqualität, automatisierte Tests und Deployment-Pipelines generieren. Einmal im Einsatz, regeneriert die Plattform kontinuierlich die betroffenen Komponenten, sobald sich die Anforderungen ändern. Dies reduziert die Abhängigkeit von manuellem Patching und vermeidet groß angelegte System-Neubauten (Rebuilds). "Agentic Engineering" entwickelt sich schnell zu einer wettbewerbsintensiven Kategorie. Mehrere große Firmen drängen in diesen Bereich, doch die meisten Tools konzentrieren sich auf die Beschleunigung von neuem Code statt auf die Lösung der strukturellen Herausforderungen, denen Unternehmen gegenüberstehen. "AI/works sticht hervor, weil es den gesamten Lebenszyklus adressiert - vom Verstehen und Erneuern von Altsystemen bis hin zum Aufbau dessen, was als Nächstes kommt", sagt R "Ray" Wang, CEO von Constellation Research. "Das setzt einen neuen Maßstab für diese Kategorie." Verfügbarkeit AI/works ist ab sofort über ein Co-Innovation-Programm verfügbar. Die breitere Verfügbarkeit wird im Rahmen der Thoughtworks-Initiative "AI that works" und durch Launch-Aktivitäten im ersten Quartal ausgeweitet. Organisationen können eine Demo anfordern unter: https://www.thoughtworks.com/ai/works Weiterführende Informationen Erfahren Sie mehr über Thoughtworks AI/works .

. Aktuelle Neuigkeiten zu Thoughtworks finden Sie auf der Website des Unternehmens .

. Folgen Sie Thoughtworks auf X , LinkedIn und YouTube . Über Thoughtworks

Thoughtworks ist eine globale Technologieberatung, die Design, Engineering und KI integriert, um digitale Innovationen voranzutreiben. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 10.000 Mitarbeitende in 47 Büros in 18 Ländern. Seit mehr als 30 Jahren erzielt Thoughtworks gemeinsam mit seinen Kunden Wirkung, indem es komplexe geschäftliche Herausforderungen löst und dabei Technologie als entscheidendes Differenzierungsmerkmal einsetzt. Pressekontakte Justine Manche

VP, Brand and Communications

E-Mail: justine.manche@thoughtworks.com Kathrin Jansing

Head of Public Relations für Europa und interimistisch für Amerika

E-Mail: kathrin.jansing@thoughtworks.com Michelle Surendran

Head of Public Relations für APAC und Indien

E-Mail: michels@thoughtworks.com Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2864306/ai_works_dea_flamingo_wave.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1554341/5723615/ThoughtWorks_v1_Logo.jpg View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/aiworks-agentic-development-plattform-verbindet-modernisierung-von-legacy-systemen-und-ki-innovation-302664457.html



20.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News