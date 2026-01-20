NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Börse von 258 auf 265 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Oliver Carruthers passte seine Schätzungen für das vierte Quartal am Dienstag an jüngste Tarsaktionsvolumina, aber auch den mittelfristigen Ausblick vom Kapitalmarkttag im Dezember sowie das angekündigte Aktienrückkaufprogramm an. Die Eschborner legen am 11. Februar ihre Ergebnisse vor./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 09:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0005810055
