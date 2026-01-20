DJ PTA-PVR: Südzucker AG: Mitteilung über Mitteilungspflichten für Inhaber wesentlicher Beteiligungen gemäß § 43 WpHG

Mannheim (pta000/20.01.2026/11:39 UTC+1) - Veröffentlichung einer Mitteilung nach -- 43 WpHG

Am 9. Januar 2026 wurde uns im Rahmen einer Konzernmitteilung von der RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Wien, Österreich, ("R-Holding") gemäß ---- 33 Abs. 1, 37 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass der zugerechnete Stimmrechtsanteil der R-Holding an der Südzucker AG zum 8. Januar 2026 die Schwelle von 75 % überschritten hat und der gesamte Stimmrechtsanteil der R-Holding nunmehr rd. 75,0036 % (153.144.853 Stimmrechte) beträgt. Hiervon wird ein Stimmrechtsanteil von rd. 10,25 % (20.918.919 Stimmrechte) von der Zucker Invest GmbH mit Sitz in Wien, Österreich, Geschäftsanschrift Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, 1020 Wien, Österreich, eingetragen im Firmenbuch des Handelsgerichts Wien, Österreich, unter Firmenbuchnummer FN 302259z ("ZIG") direkt gehalten und der R-Holding über ihr Tochterunternehmen "RASKIA" Beteiligungs GmbH mit Sitz in Wien, Österreich, Geschäftsanschrift Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, 1020 Wien, Österreich, eingetragen im Firmenbuch des Handelsgerichts Wien, Österreich, unter Firmenbuchnummer FN 301618g, ("RASKIA") sowie direkt gemäß -- 34 WpHG zugerechnet. Ein weiterer Anteil von rd. 64,76 % (132.225.934 Stimmrechte) wird von der Süddeutsche Zuckerrübenverwertungs-Genossenschaft eG mit Sitz in Stuttgart, eingetragen im Genossenschaftsregister des Amtsgerichts Stuttgart unter GnR 435, ("SZVG") direkt gehalten und der R-Holding über ihre Tochterunternehmen ZIG und RASKIA ebenfalls gemäß -- 34 WpHG zugerechnet. Die vorliegende Mitteilung gemäß -- 43 Abs. 1 WpHG erfolgt in entsprechender Anwendung des -- 37 Abs. 1 WpHG auch in Erfüllung der Mitteilungspflicht ihrer Tochterunternehmen RASKIA und ZIG (gemeinsam mit R-Holding die "Meldepflichtigen"). Vor diesem Hintergrund teilte uns die R-Holding gemäß -- 43 Abs. 1 WpHG Folgendes mit: 1. Mit dem Erwerb verfolgte Ziele (a) Der Erwerb der Stimmrechte an der Südzucker AG dient der Umsetzung strategischer Ziele. (b) Mit Ausnahme von Stimmrechtserwerben, die dazu dienen, einer Verwässerung des bestehenden Stimmrechtsanteils, insbesondere im Rahmen von möglichen Kapitalerhöhungen oder ähnlichen Maßnahmen, entgegenzuwirken, besteht derzeit keine konkrete Absicht seitens der Meldepflichtigen und ihrer Tochterunternehmen, in den nächsten zwölf Monaten weitere Stimmrechte durch Erwerb oder auf sonstige Weise zu erlangen. Dies wird aber auch nicht ausgeschlossen. Ebenso kann nicht ausgeschlossen werden, dass die SZVG in den nächsten zwölf Monaten weitere Stimmrechte erwirbt, die den Meldepflichtigen zugerechnet würden. (c) Die Meldepflichtigen und ihre Tochterunternehmen streben derzeit keine weitergehende Einflussnahme auf die Besetzung von Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorganen der Südzucker AG an. (d) Die Meldepflichtigen und ihre Tochterunternehmen streben derzeit keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der Südzucker AG, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung sowie die Dividendenpolitik, an. 2. Herkunft der für den Erwerb verwendeten Mittel: Die Überschreitung der Schwelle von 75% erfolgte ausschließlich durch Zurechnung weiterer seitens der SZVG erworbener Stimmrechte nach -- 34 WpHG. Insofern haben die Meldepflichtigen für den Erwerb keine Mittel verwendet.

Südzucker AG
Maximilianstraße 10
68165 Mannheim
Deutschland

