Anzeige
Mehr »
Dienstag, 20.01.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
98,7% Goldausbeute ohne Cyanid - kommt jetzt der Milliarden-Deal?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 729700 | ISIN: DE0007297004 | Ticker-Symbol: SZU
Xetra
20.01.26 | 12:07
9,530 Euro
-0,42 % -0,040
Branche
Nahrungsmittel/Agrar
Aktienmarkt
SDAX
Prime Standard
1-Jahres-Chart
SUEDZUCKER AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SUEDZUCKER AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
9,4959,52512:28
9,4909,52512:25
Dow Jones News
20.01.2026 12:15 Uhr
140 Leser
Artikel bewerten:
(0)

PTA-PVR: Südzucker AG: Mitteilung über Mitteilungspflichten für Inhaber wesentlicher Beteiligungen gemäß § 43 WpHG

DJ PTA-PVR: Südzucker AG: Mitteilung über Mitteilungspflichten für Inhaber wesentlicher Beteiligungen gemäß § 43 WpHG

Mitteilungspflichten für Inhaber wesentlicher Beteiligungen gemäß -- 43 WpHG

Südzucker AG: Mitteilung über Mitteilungspflichten für Inhaber wesentlicher Beteiligungen gemäß -- 43 WpHG

Mannheim (pta000/20.01.2026/11:39 UTC+1) - Veröffentlichung einer Mitteilung nach -- 43 WpHG

Beteiligungsmeldung

Am 9. Januar 2026 wurde uns im Rahmen einer Konzernmitteilung von der RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Wien, Österreich, ("R-Holding") gemäß ---- 33 Abs. 1, 37 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass der zugerechnete Stimmrechtsanteil der R-Holding an der Südzucker AG zum 8. Januar 2026 die Schwelle von 75 % überschritten hat und der gesamte Stimmrechtsanteil der R-Holding nunmehr rd. 75,0036 % (153.144.853 Stimmrechte) beträgt. Hiervon wird ein Stimmrechtsanteil von rd. 10,25 % (20.918.919 Stimmrechte) von der Zucker Invest GmbH mit Sitz in Wien, Österreich, Geschäftsanschrift Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, 1020 Wien, Österreich, eingetragen im Firmenbuch des Handelsgerichts Wien, Österreich, unter Firmenbuchnummer FN 302259z ("ZIG") direkt gehalten und der R-Holding über ihr Tochterunternehmen "RASKIA" Beteiligungs GmbH mit Sitz in Wien, Österreich, Geschäftsanschrift Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, 1020 Wien, Österreich, eingetragen im Firmenbuch des Handelsgerichts Wien, Österreich, unter Firmenbuchnummer FN 301618g, ("RASKIA") sowie direkt gemäß -- 34 WpHG zugerechnet. Ein weiterer Anteil von rd. 64,76 % (132.225.934 Stimmrechte) wird von der Süddeutsche Zuckerrübenverwertungs-Genossenschaft eG mit Sitz in Stuttgart, eingetragen im Genossenschaftsregister des Amtsgerichts Stuttgart unter GnR 435, ("SZVG") direkt gehalten und der R-Holding über ihre Tochterunternehmen ZIG und RASKIA ebenfalls gemäß -- 34 WpHG zugerechnet. Die vorliegende Mitteilung gemäß -- 43 Abs. 1 WpHG erfolgt in entsprechender Anwendung des -- 37 Abs. 1 WpHG auch in Erfüllung der Mitteilungspflicht ihrer Tochterunternehmen RASKIA und ZIG (gemeinsam mit R-Holding die "Meldepflichtigen"). Vor diesem Hintergrund teilte uns die R-Holding gemäß -- 43 Abs. 1 WpHG Folgendes mit: 1. Mit dem Erwerb verfolgte Ziele (a) Der Erwerb der Stimmrechte an der Südzucker AG dient der Umsetzung strategischer Ziele. (b) Mit Ausnahme von Stimmrechtserwerben, die dazu dienen, einer Verwässerung des bestehenden Stimmrechtsanteils, insbesondere im Rahmen von möglichen Kapitalerhöhungen oder ähnlichen Maßnahmen, entgegenzuwirken, besteht derzeit keine konkrete Absicht seitens der Meldepflichtigen und ihrer Tochterunternehmen, in den nächsten zwölf Monaten weitere Stimmrechte durch Erwerb oder auf sonstige Weise zu erlangen. Dies wird aber auch nicht ausgeschlossen. Ebenso kann nicht ausgeschlossen werden, dass die SZVG in den nächsten zwölf Monaten weitere Stimmrechte erwirbt, die den Meldepflichtigen zugerechnet würden. (c) Die Meldepflichtigen und ihre Tochterunternehmen streben derzeit keine weitergehende Einflussnahme auf die Besetzung von Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorganen der Südzucker AG an. (d) Die Meldepflichtigen und ihre Tochterunternehmen streben derzeit keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der Südzucker AG, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung sowie die Dividendenpolitik, an. 2. Herkunft der für den Erwerb verwendeten Mittel: Die Überschreitung der Schwelle von 75% erfolgte ausschließlich durch Zurechnung weiterer seitens der SZVG erworbener Stimmrechte nach -- 34 WpHG. Insofern haben die Meldepflichtigen für den Erwerb keine Mittel verwendet.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Südzucker AG 
           Maximilianstraße 10 
           68165 Mannheim 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Andreas Rothe 
Tel.:         +49 621 - 421-240 
E-Mail:        investor.relations@suedzucker.de 
Website:       www.suedzuckergroup.com 
ISIN(s):       DE0007297004 (Aktie) XS2550868801 (Anleihe) XS2970728205 (Anleihe) XS3071332293 (Anleihe) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart; Freiverkehr in 
           Hannover, Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1768905540317 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

January 20, 2026 05:39 ET (10:39 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Gold & Silber auf Rekordjagd
Kaum eine Entwicklung war 2025 so eindrucksvoll wie der Höhenflug der Edelmetalle. Allen voran Silber: Angetrieben von einem strukturellen Angebotsdefizit, explodierte der Preis und übertrumpfte dabei den „großen Bruder“ Gold. Die Nachfrage aus dem Investmentsektor zieht weiter an, und ein Preisziel von 100 US-Dollar rückt in greifbare Nähe.

Auch Gold markierte neue Meilensteine. Mit dem Durchbruch über 3.000 und 4.000 US-Dollar pro Unze hat sich der übergeordnete Aufwärtstrend eindrucksvoll bestätigt. Rücksetzer bleiben möglich, doch der nächste Zielbereich bei 5.000 US-Dollar ist charttechnisch fest im Blick. Die fundamentalen Treiber sind intakt, eine nachhaltige Trendwende aktuell nicht in Sicht.

Für Anlegerinnen und Anleger bedeutet das: Jetzt ist die Zeit, um gezielt auf starke Produzenten zu setzen. In unserem neuen Spezialreport stellen wir fünf Gold- und Silberaktien vor, die trotz Rallye weiter attraktives Potenzial bieten, mit robusten Fundamentaldaten und starken Projekten in aussichtsreichen Regionen.

Jetzt den kostenlosen Report sichern und von der nächsten Welle im Edelmetall-Boom profitieren!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.