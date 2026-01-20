Wallisellen - Künstliche Intelligenz (KI) spielt Wirtschaftskriminellen in die Hände: Sie werden immer professioneller, schlagen häufiger zu - und richten bei Unternehmen immer grössere finanzielle Schäden an. Insbesondere bei den sogenannten "Social-Engineering-Betrugsmaschen" spielt dies eine grosse Rolle, bei denen "Menschen-Hacker" Mitarbeitende mit psychologischen Tricks und unter der Vorspiegelung falscher Identitäten manipulieren und sie so ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab