NurExone treibt ExoPTEN-Entwicklung voran - Fokus auf klinische Kleinchargenproduktion

Das kanadisch-israelische Biotech-Unternehmen NurExone Biologic setzt konsequent auf Fortschritt bei der Entwicklung seines therapeutischen Hoffnungsträgers ExoPTEN. Im Zentrum steht derzeit die Herstellung klinischer Kleinchargen - ein entscheidender Meilenstein auf dem Weg zur Anwendung am Menschen. Ziel ist es, die regulatorische Grundlage für ein First-in-Human-Programm zu schaffen. Rückenwind erhält das Unternehmen durch neue Forschungsergebnisse, die die Leistungsfähigkeit der eigenen exosomenbasierten Plattform untermauern.

Aktuell steht die Auswahl eines geeigneten Produktionspartners in Israel im Vordergrund. Gesucht wird ein Betrieb, der ExoPTEN in kleinen Mengen unter GMP-Bedingungen herstellen kann. Diese Vorbereitungen sind essenziell für bevorstehende regulatorische Einreichungen. ExoPTEN kombiniert hochaktive Exosomen mit gezielter siRNA und zielt auf die Behandlung akuter Rückenmarks- und Sehnervenverletzungen. Eine abschließende Entscheidung über die Priorisierung der Indikation steht noch aus.

Skalierung in die USA nimmt Gestalt an

Gleichzeitig bereitet NurExone den nächsten Wachstumsschritt vor. Das Unternehmen sondiert derzeit Partner in den USA, die Erfahrung mit komplexen Biologika und GMP-konformer Produktion mitbringen. Ziel ist es, von Beginn an Prozesse zu etablieren, die für die spätere Skalierung und klinische Anwendung in großen Märkten geeignet sind.

Israel fungiert als strategischer Startpunkt, um die GMP-Produktion aufzubauen und die Herstellprozesse zu validieren. Eine unmittelbare klinische Anwendung - etwa über ein Compassionate-Use-Programm - ist aktuell nicht geplant. Solche Schritte sind an regulatorische Freigaben gebunden.

Starke biologische Aktivität belegt

Neue wissenschaftliche Erkenntnisse liefern überzeugende Hinweise auf die überdurchschnittliche Qualität der firmeneigenen Exosomen. In aktuellen Tests zeigten die aus menschlichen Knochenmarkzellen gewonnenen Exosomen von NurExone eine deutlich erhöhte CD73-Aktivität im Vergleich zu marktüblichen Produkten. Dieser Enzymmarker ist für die Signalübertragung und Gewebereparatur essenziell.

Besonders hervorzuheben ist die signifikant höhere Effizienz bei der Umwandlung von AMP in Adenosin - ein zentraler Prozess bei Zellkommunikation und Heilung. Die Testergebnisse deuten auf ausgeprägte entzündungshemmende und regenerationsfördernde Eigenschaften der Exosomen hin.

Technologieplattform mit Vorsprung

Die Resultate bestätigen zugleich die Qualität der firmeneigenen Master Cell Bank und der patentierten 3D-Scherkraft-Technologie. Diese Fertigungstechnologie verleiht den Exosomen eine erhöhte biologische Potenz und bildet das Fundament für ExoPTEN. Damit hebt sich NurExone technologisch vom Wettbewerb ab und schafft die Basis für den medizinischen Einsatz der Plattform in verschiedenen Indikationen.

Die jüngsten Fortschritte belegen nicht nur die Substanz des Technologieansatzes, sondern unterstreichen auch das langfristige wirtschaftliche Potenzial.

Strategische Kommunikationsmaßnahmen in den USA gestartet

Um die Sichtbarkeit am US-Markt zu erhöhen, hat NurExone die US-Agentur Russo Partners LLC für ein zweimonatiges Beratungsmandat verpflichtet. Ziel ist es, durch gezielte Kommunikationsarbeit die Wahrnehmung des Unternehmens bei Investoren und Partnern zu steigern. Das Honorar liegt bei 6.600 US-Dollar, mit einer 30-tägigen Kündigungsfrist.

Mit dieser Maßnahme stärkt NurExone seine Marktpräsenz und stellt einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung klinischer Umsetzung und Kommerzialisierung seiner Technologie dar.

NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

https://nurexone.com

Land: Israel & Kanada



