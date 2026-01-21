© Foto: Matt Hunt - picture alliance / ZUMAPRESS.comGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 07:00 Uhr, Schweiz: Barry Callebaut, Q1-Umsatz 07:30 Uhr, Frankreich: Alstom, Q3-Umsatz 08:00 Uhr, Großbritannien: Burberry, Q3-Umsatz 12:45 Uhr, USA: Halliburton, Q4-Zahlen 12:45 Uhr, USA: Johnson & Johnson, Q4-Zahlen 13:00 Uhr, USA: Travelers, Q4-Zahlen 16:00 Uhr, USA: United Airlines, Q4-Zahlen 17:45 Uhr, Frankreich: Atos, Q4-Zahlen Tipp aus der Redaktion:Übrigens: Falls die hier vorgestellten Wertpapiere in Ihre individuelle Anlagestrategie passen: Über SMARTBROKER+ handeln Sie ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen über …Den vollständigen Artikel lesen
