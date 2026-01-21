Deutschlands Wirtschaft steht am Scheideweg. Die alten Stärken bröckeln, doch genau das eröffnet Chancen für Unternehmen, die sich strategisch neu ausrichten. Nicht einfache Anpassung, sondern ein fundamentaler Turnaround wird zum Erfolgsschlüssel. Drei entscheidende Pfade zeichnen sich ab: disruptive Innovation in der Biotech-Branche, die Gewinnung von Energie sowie Dekarbonisierung, und der Aufbau souveräner digitaler Netze. Wir beleuchten heute drei Unternehmen genauer und analysieren, welche Aktien vor einem Turnaround stehen: Evotec, A.H.T. Syngas Technology und die Deutsche Telekom.Den vollständigen Artikel lesen ...
