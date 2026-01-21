DJ Rio Tinto steigert 2025 Kupferproduktion

Von Rhiannon Hoyle

DOW JONES--Rio Tinto hat seine Kupferproduktion im vergangenen Jahr um 11 Prozent gesteigert. Die Eisenerzlieferungen aus seinen australischen Minen waren nach einer Rekordproduktion im Schlussquartal nur geringfügig niedriger als im Jahr davor, wie der nach Marktwert zweitgrößte Bergbaukonzern der Welt weiter mitteilte. Insgesamt produzierte er im vergangenen Jahr 883.000 Tonnen Kupfer und damit mehr, als er mit 860.000 bis 875.000 Tonnen in Aussicht gestellt hatte. Davon entfielen 240.000 Tonnen (plus 5 Prozent) auf das vierte Quartal. Gestützt wurde die höhere Kupferproduktion durch die steigende Förderung aus der Oyu-Tolgoi-Mine in der Mongolei, wo Rio Tinto kürzlich eine Untertage-Erweiterung abgeschlossen hat.

Aus seinen Eisenerzbetrieben in der australischen Bergbauregion Pilbara verschiffte Rio Tinto im vergangenen Jahr 326,2 Millionen Tonnen Eisenerz, was einem leichten Rückgang von 1 Prozent im Vergleich zum Jahr 2024 entspricht. Hier hatte der Bergbaukonzern zuletzt Lieferungen am unteren Ende der Prognosespanne von 323 bis 338 Millionen Tonnen erwartet. CEO Simon Trott sagte, das Unternehmen habe "eine Rekordproduktion an Eisenerz im Quartal in der Pilbara erzielt, mit einer starken Erholung von den extremen Wetterunterbrechungen zu Beginn des Jahres." Die Lieferungen aus der Pilbara-Region lagen im vierten Quartal mit 91,3 Millionen Tonnen um 7 Prozent über dem Vorjahreswert, während die Produktion um 4 Prozent auf 89,7 Millionen Tonnen stieg. Rio Tinto erwirtschaftet mehr als die Hälfte seiner Erträge aus seinen Eisenerzgeschäften.

