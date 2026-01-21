Gold über 4.862 USD - auf dem Weg zu 5.000 USD: Warum A2 Gold jetzt in eine neue Liga aufsteigt

Anzeige / Werbung

Gold macht keine Schlagzeilen mehr. Es setzt neue Realitäten.

(Veröffentlicht im Auftrag von Grande Portage Resources - ISIN: CA38655P2017 | WKN: A2AEV5)



Willkommen zurück, liebe Leser,

in den letzten Tagen hat Gold die Marke von 4.862 USD je Unze durchbrochen - und was noch vor einem Jahr als extrem galt, wird heute offen diskutiert:

5.000 USD Gold sind kein Fantasieziel mehr, sondern eine realistische nächste Etappe.

Der Grund ist nicht Euphorie.

Der Grund ist Struktur.



Die Welt befindet sich nicht in einer kurzfristigen Krise, sondern in einem langfristigen Übergang. Globale Schulden explodieren weiter. Geopolitische Spannungen verfestigen sich statt sich aufzulösen. Russland und die Ukraine bleiben in einem zermürbenden Dauerzustand. China verfolgt zunehmend offen eine eigenständige geopolitische und wirtschaftliche Agenda. Das BRICS-Bündnis arbeitet aktiv daran, den US-Dollar als alleinige Abrechnungswährung zu umgehen.

Und über allem schwebt die Rückkehr von Donald Trump - mit einer klar transaktionalen Außenpolitik, neuen Zollandrohungen und einer Neuausrichtung globaler Handelsbeziehungen.

Das Ergebnis ist kein Crash.

Es ist anhaltende Unsicherheit.

Und genau in diesem Umfeld übernimmt Gold wieder seine historische Rolle:

nicht als Spekulation, sondern als neutraler Wertanker.

WENN GOLD STEIGT, ÄNDERT SICH DIE SPIELLOGIK

Bei 1.600 USD Gold waren viele Projekte "zu früh".

Bei 2.300 USD wurden sie "interessant".

Bei 4.800 + USD werden sie strategisch.

Hohe Goldpreise verändern alles:

Cut-off-Gehalte sinken

Wirtschaftliche Gruben werden größer

Minenlaufzeiten verlängern sich

Margen explodieren - selbst bei konservativen Annahmen

Vor allem aber entsteht eines: Knappheit.

Fortgeschrittene Goldprojekte in stabilen Jurisdiktionen sind nicht beliebig vermehrbar. Genau deshalb beginnt Kapital jetzt, sich vorzeitig zu positionieren.

Und genau hier kommt A2 Gold (ISIN: CA0500591049 | WKN: A41HQ8 | Symbol: RR7) ins Spiel.

DER MARKT HAT BEREITS REAGIERT

Während Gold neue Allzeithochs markiert, hat auch die Aktie von A2 Gold ein klares Signal gesendet.

In den letzten 12 Monaten ist der Kurs von rund 0,20 CAD auf bis zu 0,95 CAD gestiegen.

Das ist kein Meme-Move.

Das ist kein Zufall.

Das ist Kapital, das beginnt, eine neue Realität einzupreisen:

Rekord-Goldpreise

Ein wachsendes, fortgeschrittenes Projekt

Aggressive, aber disziplinierte Exploration

Und die Beteiligung eines der größten Goldproduzenten der Welt

Der Markt handelt selten die Vergangenheit.

Er handelt Erwartungen.

DAS PROJEKT: EASTSIDE, NEVADA