Es läuft weiterhin rund beim Musterdepot-Titel Rio Tinto. So hat der Rohstoffriese im vergangenen Jahr erneut seine starke Position im Eisenerzgeschäft unter Beweis gestellt. Aus den Minen in der australischen Pilbara-Region verschiffte der Konzern insgesamt 326,2 Millionen Tonnen Eisenerz. Damit lagen die Lieferungen zwar rund ein Prozent unter dem Vorjahreswert.Allerdings lag dies am unteren Ende der zuvor in Aussicht gestellten Spanne von 323 bis 338 Millionen Tonnen. Besonders stark entwickelte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär