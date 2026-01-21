Gold-Offensive in der Pilbara: Kalamazoo startet Vor-Machbarkeitsstudie für Mt Olympus

Anzeige / Werbung

Kalamazoo Resources hat mit einer Vor-Machbarkeitsstudie (Pre-Feasibility Study, PFS) für das Mt Olympus-Projekt begonnen. Gleichzeitig kündigte das Unternehmen an, dass Chief Executive Officer Dr. Luke Mortimer das Unternehmen zum Monatsende verlassen werde, um eine leitende Position im Ausland zu übernehmen. Laut Management befinde sich Kalamazoo damit in einer Phase des Übergangs.

Studie als Entwicklungsschritt zum Goldproduzenten

Wie das Unternehmen mitteilte, habe am 14. Januar 2026 ein erstes Treffen aller beteiligten Berater in Perth den offiziellen Start der PFS markiert. Diese soll das Entwicklungspotenzial der Lagerstätte Mt Olympus im Rahmen des Ashburton-Goldprojekts prüfen. Der Ressourcenschätzung zufolge umfasse das Projektgebiet rund 1,44 Millionen Unzen Gold, davon etwa drei Viertel im Bereich von Mt Olympus.



Kalamazoo gab an, derzeit ein rund 2.600?Meter umfassendes Diamantbohrprogramm durchzuführen. Drei der sechs geplanten Bohrungen seien bereits abgeschlossen. Ziel sei es, die bekannten Goldvorkommen unterhalb der bestehenden Tagebaugrube genauer zu definieren, um belastbare Grundlagen für Planung und Optimierung des Projekts zu schaffen.