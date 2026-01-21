Gold-Offensive in der Pilbara: Kalamazoo startet Vor-Machbarkeitsstudie für Mt Olympus

Anzeige / Werbung
Kalamazoo Resources hat mit einer Vor-Machbarkeitsstudie (Pre-Feasibility Study, PFS) für das Mt Olympus-Projekt begonnen. Gleichzeitig kündigte das Unternehmen an, dass Chief Executive Officer Dr. Luke Mortimer das Unternehmen zum Monatsende verlassen werde, um eine leitende Position im Ausland zu übernehmen. Laut Management befinde sich Kalamazoo damit in einer Phase des Übergangs.
Kalamazoo Resources hat mit einer Vor-Machbarkeitsstudie (Pre-Feasibility Study, PFS) für das Mt Olympus-Projekt begonnen. Gleichzeitig kündigte das Unternehmen an, dass Chief Executive Officer Dr. Luke Mortimer das Unternehmen zum Monatsende verlassen werde, um eine leitende Position im Ausland zu übernehmen. Laut Management befinde sich Kalamazoo damit in einer Phase des Übergangs.
Studie als Entwicklungsschritt zum Goldproduzenten
Wie das Unternehmen mitteilte, habe am 14. Januar 2026 ein erstes Treffen aller beteiligten Berater in Perth den offiziellen Start der PFS markiert. Diese soll das Entwicklungspotenzial der
Lagerstätte Mt Olympus im Rahmen des Ashburton-Goldprojekts prüfen. Der Ressourcenschätzung zufolge umfasse das Projektgebiet rund 1,44 Millionen Unzen Gold, davon etwa drei Viertel im Bereich von
Mt Olympus.
Kalamazoo gab an, derzeit ein rund 2.600?Meter umfassendes Diamantbohrprogramm durchzuführen. Drei der sechs geplanten Bohrungen seien bereits abgeschlossen. Ziel sei es, die bekannten Goldvorkommen unterhalb der bestehenden Tagebaugrube genauer zu definieren, um belastbare Grundlagen für Planung und Optimierung des Projekts zu schaffen.
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)