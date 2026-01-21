EQS-News: DATAGROUP SE / Schlagwort(e): Sonstiges

DATAGROUP übernimmt den landesweiten IT-Betrieb für BAföG und AFBG in Nordrhein-Westfalen

Pliezhausen, 21. Januar 2026 - Ab Mitte 2026 betreibt DATAGROUP die Förderverfahren BAföG und AFBG (Meister-BAföG) für das Land Nordrhein-Westfalen. Der Auftrag mit einem Volumen im zweistelligen Millionenbereich läuft zunächst über fünf Jahre und stellt ein wegweisendes Projekt zur Digitalisierung der Bildungsverwaltung dar. DATAGROUP hat den Zuschlag für den landesweiten Betrieb der Fachverfahren BAFSYS2 in Nordrhein-Westfalen erhalten. Ab Mitte 2026 verantwortet das IT-Dienstleistungsunternehmen die technische Plattform für die Bearbeitung der Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) sowie dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG). Bereits im August 2025 haben die Überführung der Datenbestände vom bisherigen Dienstleister sowie der Aufbau der Systemarchitektur auf Basis der CORBOX, dem modularen IT-Service-Portfolio von DATAGROUP für den stabilen und sicheren Betrieb geschäftskritischer Anwendungen und Infrastrukturen, begonnen. Einführung eines landesweiten Fachverfahrens In einem mehrstufigen Transitionsprojekt wird das neue System vorbereitet. Dabei werden die Datenbestände vom bisherigen Dienstleister migriert, technische Schnittstellen eingerichtet und die Betriebsumgebung aufgebaut. Parallel dazu erfolgt die schrittweise Anbindung von zwölf Studierendenwerken, 53 kommunalen Ämtern sowie der Bezirksregierung Köln, die für Auslands-BAföG und das AFBG zuständig ist. Etwa 1.000 Sachbearbeiter*innen in Nordrhein-Westfalen werden im neuen Verfahren geschult und intensiv auf den Systemwechsel vorbereitet. Für einen reibungslosen Übergang sorgt eine Kombination aus Fachtests, Pilotanwendungen und erweiterter Einführungsunterstützung. Das eingesetzte System BAFSYS2 bildet sämtliche Verfahrensabläufe digital ab - von der Antragserfassung über die Bearbeitung bis zur Bescheidzustellung. Die vollständig integrierte eAkte und eine teilautomatisierte Verarbeitung eingehender Anträge, E-Mails und Papierpost tragen maßgeblich zur Beschleunigung und Standardisierung der Bearbeitung bei. Ergänzt wird das System durch eine zentrale Wissensdatenbank, die sowohl dem Ministerium als auch den angeschlossenen Ämtern als einheitliche Informationsquelle dient. Ein voll integriertes Forderungsmanagement wird in einer späteren Projektphase folgen. Erfahrung im Verwaltungsumfeld Die BAFSYS-Plattform kommt bisher in 11 Bundesländern zum Einsatz und bereits heute werden damit mehr als die Hälfte der bundesweiten BAföG-Anträge bearbeitet. Mit dem Auftrag in Nordrhein-Westfalen stärkt DATAGROUP die Position als IT-Partner für die öffentliche Hand und setzt neue Maßstäbe für Prozessqualität, Sicherheit und Serviceorientierung. "Der Zuschlag für den landesweiten Betrieb von BAföG und AFBG in Nordrhein-Westfalen ist ein bedeutender Meilenstein für DATAGROUP. Wir bringen unsere langjährige Erfahrung in der Digitalisierung öffentlicher Förderverfahren ein und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Modernisierung und Effizienzsteigerung der Bildungsverwaltung", sagt Andreas Baresel, Vorstandsvorsitzender von DATAGROUP. Über DATAGROUP DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund 3.700 Mitarbeiter*innen an Standorten in ganz Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business-Applikationen. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full-Service-Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber deren IT-Arbeitsplätze weltweit. DATAGROUP wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre "buy and turn around"- bzw. "buy and build"-Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess teil. KONTAKT Anke Banaschewski

Investor Relations & Unternehmenskommunikation

presse@datagroup.de



