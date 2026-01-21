DATAGROUP meldet einen dicken Fang im öffentlichen Sektor: Ab Mitte 2026 betreibt der IT-Dienstleister die Förderverfahren BAföG und AFBG (Meister-BAföG) für das Land Nordrhein-Westfalen. Der Auftrag läuft zunächst fünf Jahre, bewegt sich im zweistelligen Millionenbereich und gilt als wegweisendes Digitalisierungsprojekt der Bildungsverwaltung. Für DATAGROUP ist das mehr als "nur" ein weiterer Outsourcing-Vertrag. NRW ist das bevölkerungsreichste Bundesland und damit einer der wichtigsten BAföG-Märkte überhaupt. Wer hier den Betrieb übernimmt, sichert sich einen starken Referenzkunden - genau ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwerte Magazin