Diamantbohrungen im Goldvorkommen Boin stoßen bei Bohrungen in Enchi auf erstes sichtbares Gold und unterstreichen damit das Potenzial für eine hochgradige Goldmineralisierung und Ressourcenerweiterung in der Tiefe

21. Januar 2026 - Vancouver, BC / IRW-Press / Newcore Gold Ltd. ("Newcore" oder das "Unternehmen") (TSX-V: NCAU, OTCQX: NCAUF) freut sich, weitere Bohrergebnisse des laufenden, 45.000 m umfassenden Bohrprogramms auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekt Enchi ("Enchi" oder das "Projekt") in Ghana bekannt zu geben. Diamantbohrungen ("DD") bei der Goldlagerstätte Boin ("Boin") durchschnitten eine hochgradige Goldmineralisierung, einschließlich Bohrloch KBDD100, das 147,50 Gramm Gold pro Tonne ("g/t Au") auf 1,0 Meter ("m") ab 310 m (wahre Mächtigkeit unbekannt) durchschnitt. Bohrloch KBDD100 stellt ebenfalls einen bedeutenden Meilenstein dar, da es sich um das erste sichtbare Gold handelt, das bei den Bohrungen im Rahmen des Projekts gefunden wurde. Bohrloch KBDD102 ergab ebenfalls hochgradiges Gold in der frischen Mineralisierung und durchschnitt 3,22 g/t Au auf 17,0 m ab 327 m, mit einem zweiten Abschnitt von 1,70 g/t Au auf 25,5 m ab 285 m. In dieser Pressemitteilung werden die Ergebnisse der zweiten Reihe von Bohrlöchern bekannt gegeben, die die hochgradige Mineralisierung in den oberen Abschnitten der frischen Mineralisierung bei Boin anpeilten. Die Bohrungen verdeutlichen weiterhin die Beständigkeit der Goldmineralisierung sowie das Potenzial für eine Ressourcenerweiterung bei Enchi.

Highlights der Diamantbohrungen in der Goldlagerstätte Boin in Enchi

- Erstes sichtbares Gold bei den Bohrungen auf dem Projekt festgestellt.

Diamantbohrloch KBDD100 durchteufte 147,50 g/t Au über 1,0 m ab 310 m (wahre Mächtigkeit unbekannt, geschätzte vertikale Tiefe von 268 m).

Bohrloch KBDD100 durchteufte zusätzliche mineralisierte Abschnitte, einschließlich 1,63 g/t Au über 5,9 m ab 257 m und 1,61 g/t Au über 5,4 m ab 295,6 m.

Das Bohrloch wurde 200 Meter südlich des bereits gemeldeten Bohrlochs KBDD098 angesetzt, das ebenfalls hochgradiges Gold mit 173,75 g/t Au über 1,0 Meter ab 264 m durchteufte (wahre Mächtigkeit unbekannt, siehe Pressemitteilung vom 7. Januar 2026).

- Die Diamantbohrungen durchteuften die hochgradige Mineralisierung in den oberen Teilen der frischen Mineralisierung und zielten auf drei hochgradige Zonen ab, die in Boin identifiziert worden waren.

Mit sechs Bohrlöchern wurden die Erweiterungen der hochgradigen Goldmineralisierung neigungsabwärts und seitlich untersucht, die zuvor in drei Erzfällen im zentralen Bereich der Lagerstätte in Boin identifiziert worden waren.

KBDD102 durchteufte 3,22 g/t Au über 17,0 m ab 327 m, mit einem zweiten Abschnitt von 1,70 g/t Au über 25,5 m ab 285 m.

KBDD101 durchteufte 1,26 g/t Au über 16,0 m ab 202 m, einschließlich 2,22 g/t Au über 7,0 m ab 202 m.

- Die Bohrungen belegen weiterhin das Potenzial für eine Ressourcenerweiterung bei Enchi, indem sie das höhergradige Potenzial innerhalb der tieferen frischen Mineralisierung im gesamten Projekt definieren.

Bisher wurde Boin nur bis in eine durchschnittliche vertikale Tiefe von 100 Metern untersucht. Die in dieser Pressemitteilung gemeldeten Diamantbohrungen zielten auf die Mineralisierung in einer vertikalen Tiefe von 200 bis 300 Metern ab und erreichten eine maximale vertikale Tiefe von 312 Metern.

Alle Lagerstätten in Enchi, einschließlich Boin, bleiben in der Tiefe für weitere Erweiterungen offen.

Luke Alexander, President und CEO von Newcore, erklärte dazu wie folgt: "Diese Ergebnisse der Diamantbohrungen aus unserem derzeitigen Bohrprogramm belegen weiterhin das Potenzial für eine Ressourcenerweiterung in der Tiefe und die allgemeine Prospektivität des Mineralsystems in unserem Goldprojekt Enchi. Bei den Bohrungen in Bohrloch KBDD100 in Enchi wurde zum ersten Mal überhaupt sichtbares Gold entdeckt, nämlich 147,5 g/t Au über 1,0 m; dieses Bohrloch wurde 200 Meter südlich des bereits gemeldeten Bohrlochs KBDD098 angesetzt, in dem ebenfalls hochgradiges Gold mit 173,75 g/t Au über 1,0 Meter durchteuft wurde. Diese Ergebnisse bestätigen erneut das hochgradige Potenzial, das unser gesamtes Goldprojekt Enchi in Ghana besitzt. Wir freuen uns auf ein aktives Jahr, in dem wir uns weiterhin darauf konzentrieren werden, durch Bohrungen einen Aktionärswert zu schaffen und gleichzeitig die Entwicklung des Projekts voranzutreiben, um bis Ende des ersten Halbjahrs 2026 eine Vormachbarkeitsstudie abzuschließen."

Greg Smith, VP Exploration von Newcore, merkte wie folgt an: "Wir freuen uns sehr, dass bei den Bohrungen in dem Projekt zum ersten Mal überhaupt sichtbares Gold gefunden wurde. Mit dieser Reihe von Bohrlöchern wurden drei bereits in Boin identifizierte hochgradige Erzfälle bis in die Tiefe getestet, wobei die Mineralisierung erfolgreich durchteuft wurde und diese hochgradigen Erzfälle neigungsabwärts erweitert wurden. Die Bohrungen in Boin zielten auf die Mineralisierung unterhalb einer vertikalen Tiefe von 200 Metern ab und durchteuften die Mineralisierung bis in eine maximale Tiefe von rund 300 vertikalen Metern. Dies sind die bisher tiefsten Bohrungen bei Boin, und die Ergebnisse belegen weiterhin unser geologisches Modell. Wir freuen uns darauf, diese vielversprechenden Ergebnisse mit weiteren Diamantbohrungen in diesem Jahr weiterzuverfolgen und die Diamantbohrungen in den Goldlagerstätten Nyam und Sewum abzuschließen, um das hohe Potenzial unseres Goldprojekts Enchi zu prüfen und nachzuweisen."

In dieser Pressemitteilung werden die Ergebnisse von 6 Diamantbohrlöchern über insgesamt 1.930 Meter (KBDD099 bis KBDD104) gemeldet, die auf die Goldlagerstätte Boin abzielten, wobei in allen Bohrlöchern eine Goldmineralisierung durchteuft wurde. Insgesamt wurden im Rahmen des laufenden Bohrprogramms auf Enchi 33.119 Meter in 248 Bohrlöchern erfasst, wobei 98 % der Bohrlöcher eine Goldmineralisierung durchteuft haben.

Die nachstehende Tabelle enthält ausgewählte Analyseergebnisse aus den 6 Bohrlöchern des Bohrprogramms, über die in dieser Meldung berichtet wird:

Tabelle 1 - Wichtigste Ergebnisse der Bohrungen auf dem Goldprojekt Enchi

Bohrloch-Nr. Zone/Lagerstätte von (m) bis (m) Länge (m) Au (g/t) KBDD100 Boin 257,0 262,9 5,9 1,63 und 295,6 301,0 5,4 1,61 und 310,0 311,0 1,0 147,5 KBDD102 Boin 285,0 310,5 25,5 1,70 und 327,0 344,0 17,0 3,22 KBDD101 Boin 202,0 218,0 16,0 1,26 einschließlich 202,0 209,0 7,0 2,22 KBDD099 Boin 243,0 257,1 14,1 0,78 einschließlich 243,0 247,0 4,0 1,86 KBDD104 Boin 217,0 228,0 11,0 0,82 einschließlich 218,0 223,0 5,0 1,41 und 231,0 235,0 4,0 1,80

Anmerkungen:

Siehe detaillierte Tabelle für vollständige Ergebnisse; Angegebene Intervalle sind Bohrlochlängen mit einer geschätzten wahren Mächtigkeit von 75-85 %, und Längengewichtete Durchschnittswerte aus ungekürzten Analyseergebnissen.

Ein Lageplan mit den Standorten der Bohrlöcher kann hier aufgerufen werden:

https://newcoregold.com/site/assets/files/5946/2026_01_21-ncau-nr-enchi-plan-map-boin.pdf

Querschnitte mit den Bohrergebnissen und Highlights für die Bohrlöcher KBDD100 und KBDD102 können hier aufgerufen werden:

https://newcoregold.com/site/assets/files/5946/2026_01-ncau-crosssection-boin.pdf

Eine Fotodokumentation, die das sichtbare Gold in Bohrloch KBDD100 zeigt, kann unter folgender Adresse angesehen werden:

https://newcoregold.com/site/assets/files/5946/2026_01_21-ncau-nr-drill-core-photo-boin.pdf

Eine vollständige Liste der Bohrergebnisse in dieser Pressemitteilung, einschließlich Details der Bohrlöcher, kann hier aufgerufen werden:

https://newcoregold.com/site/assets/files/5946/2026_01_21-ncau-enchi-2024-2025-drill-results.pdf

Diamantbohrungen in der Goldlagerstätte Boin

In der Goldlagerstätte Boin wurden KBDD099 bis KBDD104 (6 Diamantbohrlöcher über insgesamt 1.930 m) abgeschlossen. Diese Bohrungen zielten auf die Mineralisierung innerhalb des frischen Mineralhorizonts in Boin ab mit dem Ziel, das Potenzial für eine hochgradige Mineralisierung in der Tiefe weiter zu definieren. Die sechs Bohrlöcher testeten drei bereits durch Bohrungen identifizierte hochgradige Erzfälle bis in die Tiefe, wobei jeder Erzfall eine Länge von ca. 400 bis 500 Meter aufweist. Die Bohrungen erweiterten diese hochgradigen Erzfälle in Streichrichtung und neigungsabwärts und erreichten eine maximale vertikale Tiefe von 312 Metern. Dies ist die bisher tiefste in Boin durchgeführte Bohrung; sie durchteufte die Mineralisierung unterhalb früherer Abschnitte und definierte die Kontinuität der Goldmineralisierung bis in die Tiefe. Die in dieser Pressemitteilung gemeldeten Bohrlöcher verteilten sich auf 6 separate Abschnitte entlang einer Streichlänge von 1,5 km.

Diamantbohrloch KBDD100 durchteufte 147,5 g/t Au über 1,0 m ab 310 m (wahre Mächtigkeit unbekannt, geschätzte vertikale Tiefe von 268 m). Mit diesem Bohrloch wurde ein Meilenstein für das Projekt erreicht, da hier zum ersten Mal bei Bohrungen in dem Projekt sichtbares Gold gefunden wurde. Die Zone mit sichtbarem Gold ist Teil einer mineralisierten Struktur von 4,8 Metern Länge, die aus unterschiedlich quarzvererztem und brekziiertem Phyllit mit sowohl feinkörnigem als auch kubischem Pyrit besteht. Bohrloch KBDD100 wurde im südlichsten der drei bisher getesteten hochgradigen Erzfälle gebohrt und 200 Meter südlich des bereits gemeldeten Bohrlochs KBDD098 angesetzt, das ebenfalls hochgradiges Gold mit 173,75 g/t Au über 1,0 Meter ab 264 m durchteufte (wahre Mächtigkeit unbekannt, siehe Pressemitteilung vom 7. Januar 2026 für nähere Angaben). Bohrloch KBDD100 durchteufte zusätzliche mineralisierte Abschnitte, einschließlich 1,63 g/t Au über 5,9 m ab 257 m und 1,61 g/t Au über 5,4 m ab 295,6 m.

Zwei Diamantbohrlöcher über insgesamt 676 m (KBDD102 und KBDD104) waren die ersten Bohrlöcher, mit denen der zentrale hochgradige Erzfall in Boin untersucht wurde. Diamantbohrloch KBDD102, das 950 Meter nordöstlich von KBDD100 angesetzt wurde, durchteufte 3,22 g/t Au über 17,0 m ab 327 m mit einem weiteren Abschnitt von 1,70 g/t Au über 25,5 m ab 285 m. KBDD104, das 100 Meter südlich von KBDD102 angesetzt wurde, durchteufte 0,82 g/t Au über 11,0 m ab 217 m, einschließlich eines höhergradigen Abschnitts von 1,41 g/t Au über 5,0 m ab 218 m, sowie einen zweiten Abschnitt mit 1,80 g/t Au über 4,0 m ab 231 m.

Mit drei Diamantbohrlöchern über insgesamt 932,9 m (KBDD099, KBDD101, KBDD103) wurde der nördlichste in Boin identifizierte hochgradige Erzfall untersucht. Diamantbohrloch KBDD099, das 450 Meter nordöstlich von KBDD102 angesetzt wurde, durchteufte 0,78 g/t Au über 14,1 m ab 243 m mit einem höhergradigen Abschnitt von 1,86 g/t Au über 4,0 m ab 243 m. Bohrloch KBDD099 befindet sich 100 Meter südlich des bereits gemeldeten Bohrlochs KBDD097, das 3,54 g/t Au über 23,0 m ab 253 m einschließlich eines hochgradigen Abschnitts von 6,92 g/t Au über 8,0 m ab 256 m durchteufte (siehe Pressemitteilung vom 7. Januar 2026 für nähere Angaben). Bohrloch KBDD101, das 200 Meter nördlich von KBDD099 angesetzt wurde, durchteufte 1,26 g/t Au über 16,0 m ab 202 m, einschließlich eines höhergradigen Abschnitts von 2,22 g/t Au über 7,0 m ab 202 m.

Die bei Boin durchgeführten Diamantbohrungen bestätigen weiterhin die neigungsabwärts gerichtete Beständigkeit der Hauptstrukturen, die den zentralen Teil der Goldlagerstätte Boin umfassen. Die Mächtigkeit und die Goldgehalte dieser Bohrergebnisse stimmen mit früheren Bohrungen in diesem Gebiet überein.

Arbeitsprogramm bei Enchi

Das 45.000 m umfassende Bohrprogramm bei Enchi hat im August 2024 begonnen und peilt oberflächennahe Oxid- und frische Mineralisierungen an. Das Bohrprogramm befindet sich in seiner zweiten Phase und sein Schwerpunkt liegt auf Entdeckungen und der Ressourcenerweiterung, einschließlich Bohrungen, die das Potenzial für eine Ressourcenerweiterung entlang des Streichens bestehender Lagerstätten anpeilen, sowie Diamantbohrungen, die das Potenzial für höhere Gehalte in der Tiefe anpeilen. Das primäre Ziel der abgeschlossenen ersten Phase des Bohrprogramms war die Durchführung von Reverse-Circulation-("RC")-Ergänzungsbohrungen zur Ressourcenumwandlung, um die Vertrauenswürdigkeit der bestehenden Mineralressourcenschätzung zu verbessern, wobei der Großteil der ersten Phase des Bohrprogramms den beiden größten Lagerstätten bei Enchi - Boin und Sewum - gewidmet wurde. Die Verbesserung der Vertrauenswürdigkeit der Mineralressourcenschätzung ist ein wesentlicher Bestandteil der Erschließungsarbeiten, die erforderlich sind, um das Projekt in der ersten Jahreshälfte 2026 in Richtung einer vorläufigen Machbarkeitsstudie weiterzuentwickeln. Alle Lagerstättengebiete und vorläufigen Ressourcenziele bei Enchi sind entlang des Streichens und in der Tiefe weiterhin offen, was eine zukünftige Ressourcenerweiterung im gesamten Konzessionsgebiet ermöglicht.

Neben den Bohrungen werden auf Enchi derzeit Entwicklungsarbeiten zur Unterstützung einer Vormachbarkeitsstudie durchgeführt, unter anderem metallurgische und hydrogeologische Untersuchungen, geotechnische Arbeiten und Umweltuntersuchungen.

Marketing in Europa

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es eine Vereinbarung (die "Vereinbarung") mit der SRC Swiss Resource Capital AG ("SRC") zur Erbringung von Investor-Relations- und Kommunikationsdienstleistungen in Europa abgeschlossen hat. Die Vereinbarung ist ab Januar 2026 wirksam und hat eine Laufzeit von einem Jahr; danach kann die Vereinbarung mit SRC auf vierteljährlicher Basis verlängert werden. Die Vereinbarung kann von jeder Partei mit einer Frist von sieben (7) Tagen in Schriftform gekündigt werden. Die Dienstleistungen, die SRC dem Unternehmen gemäß den Bestimmungen dieser Vereinbarung zu erbringen hat, umfassen unter anderem Kommunikationsdienstleistungen, die im Allgemeinen als Investor Relations betrachtet werden, einschließlich der Verbreitung öffentlich zugänglicher Informationen an bestehende und potenzielle Aktionäre, der Erstellung von Medien-Content durch Interviews und Videos sowie der Unterstützung oder Vertretung des Unternehmens auf Handels- und Investment-Konferenzen. Gemäß den Bestimmungen der Vereinbarung erhält SRC ein Honorar von 5.000 CHF pro Monat mit weiterer Vergütung für besondere Dienstleistungen wie Handels- und Investment-Konferenzen.

SRC ist ein Privatunternehmen mit Sitz in Herisau, Schweiz, und wird von Marc Ollinger, Chief Executive Officer, geführt. Nach bestem Wissen des Unternehmens haben weder SRC noch Marc Ollinger direkt oder indirekt eine Beteiligung an den Wertpapieren des Unternehmens. Das Unternehmen steht in einer unabhängigen Beziehung zu SRC, und die Beauftragung von SRC unterliegt den Meldepflichten der TSX Venture Exchange.

Goldlagerstätte Boin

Boin ist eine jener fünf Lagerstätten, die Teil der Mineralressourcenschätzung auf Enchi sind (Boin beherbergt eine angedeutete Mineralressource von 13,0 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,62 g/t Au, die 258.200 Unzen enthält, sowie eine vermutete Mineralressource von 15,9 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,68 g/t Au, die 349.600 Unzen enthält). Boin liegt 10 Kilometer südlich der Stadt Enchi, mit nahegelegenen Straßen und Stromleitungen sowie weiteren Zugängen über eine Reihe von Bohrstraßen. Boin wird an der Oberfläche von einer über sechs Kilometer langen und einer bis zu einem Kilometer breiten Gold-in-Boden-Anomalie beschrieben. Eine mittels geophysikalischer Flugvermessung identifizierte Anomalie, die mit der Struktur von Boin übereinstimmt, erstreckt sich über einen weiteren Kilometer nach Norden und drei Kilometer nach Süden über die Grenzen der aktuellen Bohrungen hinaus. Bis dato wurden etwa 40 % der Gold-in-Boden-Anomalie auf Boin noch nicht mittels Bohrungen erprobt, wobei die durchschnittliche vertikale Tiefe aller bis dato auf Boin niedergebrachten Bohrlöcher nur 100 Meter beträgt.

Standorte der Bohrlöcher

Tabelle 2 - Details der Bohrstandorte auf dem Goldprojekt Enchi

Bohrloch-Nr. UTM Ost UTM Nord Höhe Azimut ° Neigung ° Länge (m) KBDD099 519447 634743 115 114 -55 341,3 KBDD100 518742 633544 149 114 -60 321,4 KBDD101 519591 634889 136 114 -60 311,0 KBDD102 519207 634347 144 114 -65 366,4 KBDD103 519619 634957 127 114 -60 280,6 KBDD104 519190 634263 127 114 -60 309,6

Mineralressourcenschätzung für das Goldprojekt Enchi

Das Goldprojekt Enchi beherbergt eine angedeutete Mineralressource von 41,7 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,55 g/t Au, die 743.500 Unzen Gold enthält, sowie eine vermutete Mineralressource von 46,6 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,65 g/t Au, die 972.000 Unzen enthält. Die Praktiken der Mineralressourcenschätzung entsprechen den CIM Estimation of Mineral Resource and Mineral Reserve Best Practice Guidelines (29. November 2019) sowie den CIM Definition Standards for Mineral Resources and Mineral Reserves (10. Mai 2014), die mittels Referenz in National Instrument 43-101 ("NI 43-101") integriert wurden. Die Mineralressourcenschätzung stammt aus dem technischen Bericht mit dem Titel "NI 43-101 Technical Report, Preliminary Economic Assessment on the Enchi Gold Project" vom 7. Juni 2024 mit Wirksamkeitsdatum 24. April 2024, der für Newcore von Preetham Nayak, P.Eng., Ryda Peung, P.Eng., und Zunedbhai Shaikh, P.Eng., von Lycopodium Minerals Canada Ltd., erstellt wurde; Kerrine Azougarh, P.Eng., von Micon International Limited; und Simon Meadows Smith, P.Eng. / P.Geo., von SEMS Exploration gemäß NI 43-101 erstellt wurde und unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar ist.

Best Practices von Newcore Gold

Newcore verpflichtet sich bei den gesamten Explorations-, Probenahme- und Bohrtätigkeiten zu Best-Practice-Standards. Die Bohrungen wurden von einer unabhängigen Bohrfirma durchgeführt, die dem Branchenstandard entsprechende RC- und Diamantbohranlagen eingesetzt hat. Die Qualitätssicherungs- und -kontrollverfahren der Analysen umfassen die systematische Einfügung von Blind-, Standard- und Doppelproben in den Probenstrom. Die Proben werden in versiegelten Beuteln verpackt und zwecks 50-g-Brandprobe auf Gold direkt an Intertek Labs in Tarkwa, Ghana, versandt.

Qualifizierter Sachverständiger

Gregory Smith, P.Geo., Vice President of Exploration von Newcore, ist ein qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person) gemäß NI 43-101 und hat die technischen Daten und Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Herr Smith hat die hierin offengelegten technischen und wissenschaftlichen Daten überprüft und die zugrunde liegenden Daten angemessen verifiziert, einschließlich der Bestätigung der Bohrlochdatendateien mit den ursprünglichen Bohrlochprotokollen und Probenzertifikaten.

Über Newcore Gold Ltd.

Newcore Gold entwickelt sein Goldprojekt Enchi in Ghana, dem größten afrikanischen Goldproduzenten(1), weiter. Newcore Gold bietet Investoren eine einzigartige Kombination aus erstklassigen Führungskräften, die durch ihre 15%ige Eigentümerschaft am Firmenkapital mit den Aktionären in Einklang stehen, und erstklassigen Explorationsmöglichkeiten auf Bezirksebene. Das 248 Quadratkilometer große Landpaket von Enchi erstreckt sich über 40 Kilometer der produktiven Scherzone Bibiani in Ghana, einem Goldgürtel, der einige Goldvorkommen mit mehreren Millionen Unzen beherbergt, einschließlich der 50 Kilometer weiter nördlich gelegenen Mine Chirano. Die Vision von Newcore ist der Aufbau eines reaktionsschnellen, kreativen und leistungsstarken Goldunternehmens, das die Renditen für die Aktionäre maximiert.

(1) Quelle: Produktionsvolumen für 2024 nach Angaben des World Gold Council.

Für das Board of Directors von Newcore Gold Ltd.

Luke Alexander

President, CEO & Direktor

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Mal Karwowska | Vice President, Corporate Development and Investor Relations

+1 604 484 4399

mailto:info@newcoregold.com

http://www.newcoregold.com

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Warnhinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung enthalten ("zukunftsgerichtete Aussagen"). Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Jede Aussage, die eine Diskussion in Bezug auf Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Leistungen beinhaltet (oft, aber nicht immer unter Verwendung von Formulierungen wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "antizipiert" oder "glaubt" oder Variationen - einschließlich negativer Variationen - solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erzielt werden "können", "könnten", "würden", "dürften" oder "werden") sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. In dieser Pressemitteilung beziehen sich zukunftsgerichtete Aussagen unter anderem auf: Aussagen über die Schätzung von Mineralressourcen, die Ergebnisse vorläufiger wirtschaftlicher Bewertungen, den Abschluss einer Vormachbarkeitsstudie, die Ergebnisse metallurgischer Testarbeiten und von unserer laufenden Bohrkampagne, Bohrergebnisse, die Größe oder Beschaffenheit von Mineralvorkommen, die voraussichtliche Weiterentwicklung von Mineralkonzessionen oder Programmen und zukünftige Explorationsaussichten.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen und alle Annahmen, auf denen sie beruhen, werden in gutem Glauben gemacht und spiegeln unsere derzeitige Einschätzung hinsichtlich der Richtung unseres Geschäfts wider. Die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, basieren auf Informationen, die Newcore derzeit zur Verfügung stehen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management von Newcore für vernünftig hält oder zu diesem Zeitpunkt für vernünftig hielt, kann Newcore seinen Anlegern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit solchen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden, da es andere Faktoren geben kann, die dazu führen können, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten auch bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit dem spekulativen Charakter des Geschäfts von Newcore; das formative Entwicklungsstadium von Newcore; die finanzielle Lage von Newcore; mögliche Schwankungen der Mineralisierung, des Gehalts oder der Gewinnungsraten; die tatsächlichen Ergebnisse der laufenden Explorationsaktivitäten; Schwankungen der allgemeinen makroökonomischen Bedingungen; Schwankungen der Wertpapiermärkte; Schwankungen der Kassa- und Terminpreise von Gold und anderen Rohstoffen; Schwankungen der Währungsmärkte (wie etwa der Wechselkurs des kanadischen Dollars zum US-Dollar); Änderungen der nationalen und lokalen Regierung, der Gesetzgebung, der Besteuerung, der Kontrollen, der Vorschriften und der politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen; Risiken und Gefahren, die mit dem Geschäft der Mineralexploration, -erschließung und des Bergbaus verbunden sind (einschließlich Umweltgefahren, ungewöhnlicher oder unerwarteter geologischer Formationen); das Vorhandensein von Gesetzen und Vorschriften, die den Bergbau einschränken könnten; die Beziehungen zu den Mitarbeitern; die Beziehungen zu und Ansprüche von lokalen Gemeinden; der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung (einschließlich der Risiken, die mit der Erlangung der erforderlichen Lizenzen, Genehmigungen und Zulassungen durch die Regierungsbehörden verbunden sind); und die Eigentumsrechte an Konzessionsgebieten.

Die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt, als diese Pressemitteilung erstellt wurde. Newcore ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse bzw. Ergebnisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Die Leser sollten sich daher nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82612Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82612&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA65118M1032Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.