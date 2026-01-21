EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Siltronic AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Siltronic AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 29.10.2026
Ort: https://www.siltronic.com/de/investoren/berichte-und-praesentationen.html
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 29.10.2026
Ort: https://www.siltronic.com/en/investors/reports-and-presentations.html
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Siltronic AG
|Einsteinstr. 172
|81677 München
|Deutschland
|Internet:
|www.siltronic.com
