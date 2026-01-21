Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 21.01.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Gold über 4.862 USD - auf dem Weg zu 5.000 USD: Warum A2 Gold jetzt in eine neue Liga aufsteigt
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 552484 | ISIN: US64110L1061 | Ticker-Symbol: NFC
Tradegate
21.01.26 | 16:05
71,78 Euro
-3,82 % -2,85
Branche
Medien
Aktienmarkt
S&P 500
NASDAQ-100
S&P 100
1-Jahres-Chart
NETFLIX INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
NETFLIX INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
72,0372,1116:07
71,8471,9116:05
Markus Weingran
21.01.2026 15:27 Uhr
243 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Geheimtipp: Psychedelic Pharma: Netflix ein Kauf? Hochtief bandelt mit Rolls-Royce an und Berkshire Hathaway

Kaum ist Warren Buffett nicht mehr am Ruder von Berkshire Hathaway, da scheint die Position von Kraft Heinz kräftig zu wackeln. Wird Greg Abel als erste Amtshandlungen den Klotz am Bein von Berkshire verkaufen?Thema des Tages: Gehimtipp Psychedelic Pharma Lange galten psychedelische Wirkstoffe als Randthema zwischen Subkultur und Forschungslabor. Doch der Wind dreht sich. Immer mehr Studien zeigen vielversprechende Ergebnisse bei Depressionen, PTSD oder Suchterkrankungen - und an der Börse erwacht der Sektor wieder, der schon einmal zu früh gefeiert wurde. Im Fokus stehen nicht mehr Visionen allein, sondern harte Fragen: Wie weit sind die Studien wirklich? Welche Wirkstoffe haben …

Den vollständigen Artikel lesen ...

© 2026 Markus Weingran
Gold & Silber auf Rekordjagd
Kaum eine Entwicklung war 2025 so eindrucksvoll wie der Höhenflug der Edelmetalle. Allen voran Silber: Angetrieben von einem strukturellen Angebotsdefizit, explodierte der Preis und übertrumpfte dabei den „großen Bruder“ Gold. Die Nachfrage aus dem Investmentsektor zieht weiter an, und ein Preisziel von 100 US-Dollar rückt in greifbare Nähe.

Auch Gold markierte neue Meilensteine. Mit dem Durchbruch über 3.000 und 4.000 US-Dollar pro Unze hat sich der übergeordnete Aufwärtstrend eindrucksvoll bestätigt. Rücksetzer bleiben möglich, doch der nächste Zielbereich bei 5.000 US-Dollar ist charttechnisch fest im Blick. Die fundamentalen Treiber sind intakt, eine nachhaltige Trendwende aktuell nicht in Sicht.

Für Anlegerinnen und Anleger bedeutet das: Jetzt ist die Zeit, um gezielt auf starke Produzenten zu setzen. In unserem neuen Spezialreport stellen wir fünf Gold- und Silberaktien vor, die trotz Rallye weiter attraktives Potenzial bieten, mit robusten Fundamentaldaten und starken Projekten in aussichtsreichen Regionen.

Jetzt den kostenlosen Report sichern und von der nächsten Welle im Edelmetall-Boom profitieren!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.