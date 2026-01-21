Geheimtipp: Psychedelic Pharma: Netflix ein Kauf? Hochtief bandelt mit Rolls-Royce an und Berkshire Hathaway

Kaum ist Warren Buffett nicht mehr am Ruder von Berkshire Hathaway, da scheint die Position von Kraft Heinz kräftig zu wackeln. Wird Greg Abel als erste Amtshandlungen den Klotz am Bein von Berkshire verkaufen?Thema des Tages: Gehimtipp Psychedelic Pharma Lange galten psychedelische Wirkstoffe als Randthema zwischen Subkultur und Forschungslabor. Doch der Wind dreht sich. Immer mehr Studien zeigen vielversprechende Ergebnisse bei Depressionen, PTSD oder Suchterkrankungen - und an der Börse erwacht der Sektor wieder, der schon einmal zu früh gefeiert wurde. Im Fokus stehen nicht mehr Visionen allein, sondern harte Fragen: Wie weit sind die Studien wirklich? Welche Wirkstoffe haben …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran