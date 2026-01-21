ZenaTech nutzt drei Top-Konferenzen als Sprungbrett für internationale Wachstumspläne

Anzeige / Werbung

ZenaTech, Inc., ein aufstrebender Anbieter KI-gestützter Drohnenlösungen mit Fokus auf Drone-as-a-Service (DaaS), Unternehmenssoftware (SaaS) und Quantencomputing, nutzt gleich drei namhafte Anlegerkonferenzen, um über seine internationale Expansion und Fortschritte im Verteidigungsbereich zu informieren. Im Januar und Februar 2026 wird das Unternehmen auf der Emerging Growth Conference, der DealFlow Discovery Conference sowie der Noble Capital Markets Emerging Growth Virtual Equity Conference vertreten sein.

Die Teilnahme an diesen Veranstaltungen unterstreicht den strategischen Kurs von ZenaTech, sich Investoren gegenüber transparent zu präsentieren und das Vertrauen in seine Wachstumsstrategie zu stärken. Die Konferenzen ziehen ein breites Publikum institutioneller Investoren, Fondsmanager, Family Offices und Privatanleger an, die gezielt nach renditestarken Small-Cap-Chancen suchen. ZenaTech will dort Einblick in seine laufende Expansion im DaaS-Markt geben sowie auf Entwicklungen im Verteidigungssektor eingehen. Zusätzlich werden relevante Branchentrends und regulatorische Rahmenbedingungen thematisiert, die das zukünftige Wachstum begünstigen.

Drei Konferenzen - eine klare Botschaft: Wachstum

Den Auftakt macht die Emerging Growth Conference, die vom 21. bis 22. Januar 2026 in virtueller Form stattfindet. ZenaTech wird dort am 22. Januar im Rahmen eines Live-Webcasts auftreten. Die Veranstaltung bringt börsennotierte Wachstumsunternehmen mit einem qualifizierten Investorenpublikum zusammen und bietet Raum für interaktive Fragerunden.

Direkt im Anschluss folgt die Teilnahme an der DealFlow Discovery Conference, die vom 27. bis 29. Januar 2026 im Borgata Hotel Casino & Spa in Atlantic City stattfindet. Diese renommierte Jahreskonferenz ist bekannt für ihre strukturierte Präsentationsform und Einzelgespräche zwischen Unternehmen und Investoren. ZenaTech nutzt diese Bühne, um seine Positionierung als Innovationsführer im Drohnensegment weiter zu schärfen.

Virtuelle Bühne für institutionelle Kontakte

Am 5. Februar rundet die Noble Capital Markets Emerging Growth Virtual Equity Conference den Kommunikationsreigen ab. Auch hier liegt der Fokus auf börsennotierten Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial. ZenaTech wird sich über virtuelle Live-Präsentationen und Einzelmeetings mit institutionellen und akkreditierten Investoren austauschen.

Interessenten, die sich einen persönlichen Eindruck von der Unternehmensstrategie verschaffen möchten, können sich über die jeweiligen Konferenzwebsites anmelden oder direkt Kontakt zu ZenaTech aufnehmen. Der Jahresauftakt steht für das Unternehmen ganz im Zeichen von Sichtbarkeit, strategischem Dialog und internationaler Wachstumsambition.

-------

Lassen Sie sich in den Verteiler für Zena Tech oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Zena Tech" oder "Nebenwerte".

Zena Tech

Land: Canada, Toronto

ISIN: CA98936T2083

WKN: A40HQQ

https://www.zenatech.com

Quelle

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-zenatech-inc-zenatech-informiert-auf-drei-bevorstehenden-anlegerkonferenzen-ueber-den-aktuellen-stand-der-internationalen-expansion-seines-drone-as-a-service-geschaefts-und-seine-fortschritte-im-verteidigungssektor/5009166/

Disclaimer/Risikohinweis ZenaTech

Interessenkonflikte: Mit ZenaTech existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der ZenaTech. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von ZenaTech können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von ZenaTech einsehen: https://www.zenatech.com/de/datenschutzrichtlinie/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung ZenaTech vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post ZenaTech nutzt drei Top-Konferenzen als Sprungbrett für internationale Wachstumspläne appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: CA98936T2083