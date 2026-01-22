Die Ära der Künstlichen Intelligenz (KI) ist nicht nur eine Ära der enormen Produktivitätsgewinne, sondern vor allem eine Ära der Infrastruktur und des gigantischen Energiehungers. Während das letzte Jahrzehnt von Software dominiert wurde, kommt es in Zukunft auf die Hardware an. Generative KI und der Weg zur Artificial General Intelligence (AGI) verwandeln Daten von einem immateriellen Gut in einen riesigen Stromfresser. Die Analysten von Goldman Sachs schätzen, dass die Investitionen der großen US-Tech-Konzerne in Energieinfrastruktur bis 2027 die astronomische Summe von über 500 Milliarden USD erreichen könnten. Diese neue Realität erzwingt eine zweigleisige Energiestrategie: Einerseits den massiven Ausbau von Speichern und Effizienztechnologien, andererseits die unvermeidliche Rückkehr zur einzigen CO2-freien Energiequelle, die zuverlässig Grundlast liefert - der Kernkraft. Wir erklären, was der Tech-Titan Meta Platforms und der Chip-Hersteller Infineon mit dieser Entwicklung zu tun haben und wieso American Atomics als hochspekulative, aber strategisch brillante Wette auf das Uran-Comeback gilt.Den vollständigen Artikel lesen ...
