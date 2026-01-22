Die geopolitischen Verwerfungen bringen tiefe Vertrauensgräben zwischen den Supermächten zum Vorschein. So erinnert das US-Vorgehen um Grönland längst überkommener Kolonialzeiten und brüskiert die betroffenen Politakteure. Weil durch diesen rüden Umgang auf der internationalen Bühne auf keine politische Instanz mehr vertraut werden kann, fallen auch alte Bündnisstrukturen über Bord. So ist mit dem Wackeln des transatlantischen Bündnisses NATO eine neue Qualität und Eskalationsstufe erreicht. Was das für die Kapitalmärkte kurzfristig zu bedeuten hat, bleibt noch unklar. Sichtbar ist jedoch die schon beinah tägliche Aufwertung von Gold und Silber, sowie ein weiterer Bewertungsschub für die Rüstungstitel. Am Horizont baut sich auch ein steigendes Zins-Szenario auf. Alles keine guten Nachrichten, Investoren sollten ihre Portfoliostrukturen auf Schwachstellen überprüfen. Hier ein paar Ideen.Den vollständigen Artikel lesen ...
